I fan del classico cult di Yu Suzuki possono aspettarsi un importante aggiornamento: Shenmue III Enhanced è stato annunciato ufficialmente e sarà mostrato durante la Gamescom. La riedizione non solo include una serie di miglioramenti tecnici, ma segnerà anche il debutto del gioco su entrambe le piattaforme Xbox e Nintendo.

Pubblicata da ININ Games, la versione aggiornata sarà rilasciata su Playstation 5, Xbox Series X/S, Steam, Epic Games Store e Nintendo Switch. Tuttavia, non è chiaro se questo valga per il vecchio modello, lo Switch 2 o entrambi. Ai giocatori che già possiedono il gioco su Playstation 4 o PC verrà offerto un percorso di aggiornamento alla versione Enhanced.

Dal punto di vista tecnico, questa nuova versione di Shenmue III offre il tipo di aggiornamenti che sono diventati standard per le riedizioni moderne: risoluzione 4K, texture migliorate, ambienti più dettagliati e upscaling tramite DLSS e FSR. Il mondo sembrerà anche più vivo grazie a un numero maggiore di NPC e una "Modalità telecamera classica" riporterà l'atmosfera dei due giochi originali.

Le modifiche al gameplay includono il ripristino automatico della salute prima di ogni combattimento, la possibilità di saltare i filmati, QTE più indulgenti e la riduzione dei "blocchi economici" che in precedenza rallentavano la progressione. Anche i menu e l'interfaccia utente sono stati perfezionati per un'esperienza complessiva più fluida.

Quindi sì, sembra un pacchetto piuttosto promettente.