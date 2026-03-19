Shenmue III Enhanced riceverà un'Edizione Speciale e una Edizione da Collezione

Lo scorso autunno abbiamo riferito che Shenmue III sarebbe stato rilanciato come Enhanced Edition aggiornata, che arriverà anche su Switch 2 e Xbox Series S/X (oltre a PC e PlayStation 5). Questa sarà la prima volta che i fan di Nintendo e Xbox avranno la possibilità di vivere la terza parte dell'avventura, e ora abbiamo ancora più buone notizie da condividere.

Oltre all'edizione standard, saranno disponibili sia una Special Edition che una Collector's Edition. Ecco cosa includono:

Edizione Speciale



Shenmue 3



Scatola Edizione Speciale



La creazione di Shenmue 3 Enhanced Art Book



La storia definitiva di Shenmue Blu-ray



Edizione da collezione



Shenmue 3 (con copertina alternativa)



Statuetta Ryo Hazuki da 15cm



Pergamena di legno e portachiavi



La creazione di Shenmue 3 Enhanced Art Book



La storia definitiva di Shenmue Blu-ray



Pacchetto di Stampe Artistiche (Inclusi Poster, Adesivi, Carte Kung-Fu e altro ancora)



Se pensi che non possa andare molto meglio di così, ININ Games ha altre due sorprese: primo, i preordini sono ufficialmente aperti (probabilmente andranno esauriti, quindi sbrigati), e secondo, non si tratta solo di una misera Game Key Card, dato che l'intero gioco è sulla cartuccia della versione Switch 2.

Qui sotto potete trovare un nuovo trailer di questa edizione aggiornata.