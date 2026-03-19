Shenmue III Enhanced riceverà un'Edizione Speciale e una Edizione da Collezione
E i preordini sono già iniziati, nonostante questa versione aggiornata del gioco non abbia ancora una data di uscita fissa.
Lo scorso autunno abbiamo riferito che Shenmue III sarebbe stato rilanciato come Enhanced Edition aggiornata, che arriverà anche su Switch 2 e Xbox Series S/X (oltre a PC e PlayStation 5). Questa sarà la prima volta che i fan di Nintendo e Xbox avranno la possibilità di vivere la terza parte dell'avventura, e ora abbiamo ancora più buone notizie da condividere.
Oltre all'edizione standard, saranno disponibili sia una Special Edition che una Collector's Edition. Ecco cosa includono:
Edizione Speciale
- Shenmue 3
- Scatola Edizione Speciale
- La creazione di Shenmue 3 Enhanced Art Book
- La storia definitiva di Shenmue Blu-ray
Edizione da collezione
- Shenmue 3 (con copertina alternativa)
- Statuetta Ryo Hazuki da 15cm
- Pergamena di legno e portachiavi
- La creazione di Shenmue 3 Enhanced Art Book
- La storia definitiva di Shenmue Blu-ray
- Pacchetto di Stampe Artistiche (Inclusi Poster, Adesivi, Carte Kung-Fu e altro ancora)
Se pensi che non possa andare molto meglio di così, ININ Games ha altre due sorprese: primo, i preordini sono ufficialmente aperti (probabilmente andranno esauriti, quindi sbrigati), e secondo, non si tratta solo di una misera Game Key Card, dato che l'intero gioco è sulla cartuccia della versione Switch 2.
Qui sotto potete trovare un nuovo trailer di questa edizione aggiornata.