Sherlock Holmes 3 riceve un promettente aggiornamento da Susan Downey

Sherlock Holmes 3 potrebbe non essere così lontano come avevamo temuto una volta, ma anche se la produttrice Susan Downey ci ha dato un barlume di speranza su un ritorno al mondo di risoluzione del crimine di Robert Downey Jr. e Jude Law, non sembra che vedremo un terzo film a breve.

Parlando a un recente panel con Collider, Downey ha detto che a un certo punto sono andati molto vicini a fare un terzo film. "Sono grata di non aver fatto quella versione", ha detto. Dopo che quel film è fallito, è scoppiata una pandemia e poiché è sempre più difficile entrare in contatto con Robert Downey Jr., non abbiamo avuto molti aggiornamenti da Sherlock 3.

"Mi piacerebbe portare un terzo Sherlock al mondo", Downey ha continuato. "Ci stiamo giocando da molto tempo. Abbiamo parlato di direzioni leggermente diverse... Mi piacerebbe farlo. È dura, è passato un po' di tempo. L'asticella è davvero alta".