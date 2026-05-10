Sherlock Holmes tornerà sugli schermi TV nel 2027

Sherlock Holmes è presto pronto a tornare sul grande schermo, poiché il prossimo anno il celebre detective tornerà per un altro adattamento televisivo. Non sarà una continuazione della amata serie drammatica con Benedict Cumberbatch né qualcosa legato al mondo di Young Sherlock su Prime Video, ma piuttosto un nuovo progetto che è stato acquisito da Sky TV, almeno nel Regno Unito.

È considerata La morte di Sherlock Holmes ed è una serie drammatica che segue Rafe Spall nei panni del detective protagonista, raccontando la storia e gli eventi accaduti tra la sua scomparsa delle cascate di Reichenbach e il suo ritorno.

La sinossi dello spettacolo è spiegata così: "Ambientata contro le maestose e spietate Alpi svizzere, la storia segue un inglese trovato a malapena vivo in un gelido ruscello di montagna da una donna del posto Alma e dal suo giovane figlio, Franz. Quando il medico del villaggio viene trovato assassinato, gli abitanti si rivoltano contro il ragazzo - lasciando lo straniero amnesico come unica speranza. Anche se l'uomo non ricorda nulla, lampi di deduzione affilata tradiscono un passato nascosto. Mentre frammenti inquietanti di memoria ritornano, deve affrontare una domanda inquietante: chi è davvero lui? Quello che inizia come un mistero alpino isolato si apre presto in una cospirazione di vasta portata che avvicina l'uomo alla verità del suo passato—e al nome leggendario che forse un tempo ha portato."

Accanto a Spall, lo show vedrà anche la partecipazione di Deleila Piasko, con The Death of Sherlock Holmes creato da Claudia Bluemhuber, Andre Kuttel e Pierre Monnard. La produzione della serie è attualmente in corso con piani per la prima volta nel 2027. Qui sotto potete vedere alcune immagini antiche del progetto.