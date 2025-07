Sherlock spegne ogni speranza di una rinascita

Ultimamente ci sono state una moltitudine di voci che suggeriscono che Sherlock tornerà sugli schermi televisivi. La serie drammatica è interpretata da Benedict Cumberbatch nei panni del famoso detective e Martin Freeman nei panni del suo fedele collega John Watson, ed è diventata uno degli spettacoli più apprezzati in TV, oltre a un classico di culto istantaneo in cui i fan hanno a lungo spinto per un ritorno. Ci sono state segnalazioni e suggerimenti che un ritorno potrebbe avvenire, tuttavia, secondo uno degli attori principali dello show, questo è improbabile e inutile.

È Mark Gatiss, noto per aver interpretato il fratello diSherlock Mycroft nello show, che ha commentato le voci e li ha messi a tacere. Parlando con Collider al International Global Series Festival mentre promuoveva la sua serie drammatica poliziesca Bookish, ha dichiarato specificamente:

«No. Abbiamo avuto il nostro tentativo, e abbiamo trovato l'oro con Benedict e Martin. Voglio dire, non c'è... Quale sarebbe il punto? Lo faresti di nuovo. E ad essere sincero, sai, l'anno prossimo compirò 60 anni. È incredibile. E quante altre cose si possono fare? Mi impegno a fare questo, e sono molto interessato a fare cose nuove, e Bookish è quello che voglio fare. Quindi penso che sia fantastico, come ho detto ieri, è bello dare il cappello a quanto sia stata una cosa meravigliosa, ma è anche bello andare avanti".

Sherlock potrebbe ancora tornare senza Gatiss, ma il problema più grande che questa serie dovrà affrontare sarà trovare il tempo e le risorse per programmare e riportare star come Cumberbatch e Freeman, oltre a Andrew Scott nei panni di Jim Moriarty, ognuno dei quali è diventato una grande star apparsa nel Marvel Cinematic Universe, Middle-earth, Star Trek e altro ancora.

Ti piacerebbe vedere il ritorno di Sherlock ?