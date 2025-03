Shia LaBeouf rappresenta un pugile invecchiato nel prossimo Salvable

Un tempo era uno dei più grandi prospetti di Hollywood, ma oggi il nome di Shia LaBeouf non è portato con lo stesso peso e le stesse aspettative. Tuttavia, ciò non significa che non ottenga ancora lavori nel mondo del cinema e, su questo fronte, l'exTransformers star apparirà presto in un dramma poliziesco su un pugile anziano che si ritrova a lottare dentro e fuori dal ring.

Il film è noto come Salvable e ruota attorno al pugile di Toby Kebbell, Sal, che affronta il declino delle prestazioni sul ring e le lotte emotive nella sua vita personale. LaBeouf sembra interpretare il suo allenatore e manager Vince, e il film sembra anche vedere la coppia avvolta in alcune sfide e problemi mentre cercano di sbarcare il lunario.

Salvable arriverà sui servizi on-demand e digitali il 2 maggio e, con l'avvicinarsi di ciò, puoi vedere il trailer del film e la sinossi ufficiale qui sotto.

Shia LaBeouf e Toby Kebbell sono i protagonisti di un film emozionante e ricco di azione sulle battaglie di un combattente sia dentro che fuori dal ring. Quando un pugile malconcio oltre il suo apice trova i suoi sogni e le sue relazioni alle corde, ricade in una folla pericolosa e deve fare il più grande colpo della sua vita per reclamare la sua speranza e la sua famiglia.