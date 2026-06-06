Shift Up è al lavoro, e qui c'è il primo trailer di Stellar Blade: Blood Rain

Sappiamo da tempo che Shift Up, i creatori di Stellar Blade, avevano deciso di intraprendere la strada dell'auto-pubblicazione per il loro prossimo titolo, ma non ci eravamo resi conto che fosse così vicino. Durante il Summer Game Fest, abbiamo avuto un primo sguardo a Stellar Blade: Blood Rain, un sequel del titolo del 2023 il cui nuovo protagonista condivide il nome dell'Eve di allora, ma è un personaggio completamente nuovo.

Sembra che questa storia sia ambientata anni dopo il primo capitolo, dove vediamo Eve che indaga su uno strano gruppo di individui che si trasformano in mostri dopo essersi iniettati una sostanza sconosciuta. Eve sembra condividere alcuni poteri con la sua predecessora, oltre a un gusto per abiti attillati intorno all'inguine.

Stellar Blade: Blood Rain non ha ancora una data di uscita, ma puoi guardare il suo primo trailer qui sotto.