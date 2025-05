Shift Up porta i problemi di blocco della regione nelle loro mani

HQ

Proprio l'altro giorno, abbiamo riferito che l'attesissima versione per PC di Stellar Blade si è rivelata una sorta di doccia fredda per molti fan. Non solo è stato fornito con DRM sotto forma del tanto odiato sistema Denuvo, ma in particolare, il gioco è stato bloccato a livello regionale in oltre 130 paesi.

Sony ha apparentemente mostrato poca preoccupazione per il problema, il che ha portato lo sviluppatore del gioco, Shift Up, a prendere in mano la situazione. In un post sui social media, hanno confermato che stanno "facendo del loro meglio" per risolvere la situazione e consentire ai fan di tutto il mondo di giocare alla versione PC di Stellar Blade. Su X, hanno scritto:

"Stiamo discutendo attentamente il problema del blocco regionale con l'editore e stiamo facendo del nostro meglio per risolverne la maggior parte il prima possibile. La connessione PSN è del tutto opzionale e MAI richiesta."

Hanno anche chiarito che una connessione PSN è completamente facoltativa e non è necessaria per giocare. Tuttavia, Denuvo rimane ancora al suo posto, il che continua a frustrare molti giocatori, anche se Shift Up insiste sul fatto che la protezione è stata ottimizzata per evitare di influire sulle prestazioni.