Shift Up registra ricavi record grazie a Stellar Blade

Dopo una lunga attesa, i giocatori PC hanno finalmente messo le mani su Stellar Blade qualche mese fa, e l'interesse si è rivelato enorme. Sebbene il suo lancio sia stato inizialmente un po' roccioso, con il gioco bloccato nei paesi che avevano accesso a PSN, lo sviluppatore Shift Up alla fine ha convinto Sony a rilasciarlo a livello globale, una mossa che ha rapidamente dato i suoi frutti.

La versione per PC è stata venduta a un ritmo vertiginoso, quasi 20 volte più veloce rispetto a PlayStation 5. Ciò si riflette chiaramente nel rapporto trimestrale recentemente pubblicato da Shift Up, che ha mostrato con orgoglio il loro fatturato più alto di sempre, l'incredibile cifra di 112 miliardi di won / 81 milioni di dollari, di cui la metà proveniente direttamenteStellar Blade dalle vendite.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i ricavi sono aumentati del 154% e dell'837% rispetto al trimestre precedente. Su base annua, si tratta di un aumento del 72% e del 166% su base trimestrale. Con numeri come questi, c'è da meravigliarsi che Sony stia cambiando strategia e, proprio come Microsoft, stia abbracciando un approccio completamente multipiattaforma in futuro?

Hai giocato a Stellar Blade su PC e qual è la tua opinione sulla spinta multipiattaforma di Sony?