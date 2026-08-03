Shift Up riceve critiche negative per il video musicale di Stellar Blade generato dall'IA

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Stellar Blade: Blood Rain, il tanto atteso sequel del successo d'azione del 2024, sta optando per una strategia di marketing piuttosto strana. Poiché la maggior parte dei giochi offre più gameplay o cinematiche, Blood Rain ci offre un nuovo video musicale. Uno interamente creato dall'IA...

I contenuti generati dall'IA continuano a essere controversi, nonostante vengano imposti alle persone su internet. Come riportato da VGC, YouTube ha identificato il nuovo video dello sviluppatore di Stellar Blade, Shift Up, per "want to be in LOVE" come "suoni o immagini alterati o completamente generati." Guardando il video qui sotto è facile vedere che probabilmente nulla di tutto ciò è stato realizzato con la mano umana.

I commenti, come ci si aspetterebbe, non sono gentili con il video. "La tua RAM è appena aumentata di prezzo mentre guardavo questo video," recita un commento. "Ah, capisco che si sta cercando di accelerare l'esistere del mondo di Stellar Blade nella vita reale," disse un altro.

Il video stesso aggiunge insulto alla ferita, mostrando un falso segmento dietro le quinte, oltre a un inspiegabile collegamento con KPop Demon Hunters. Difficilmente rovinerà l'hype che la gente ha per Stellar Blade: Blood Rain, ma non è certo che abbia entusiasmato la gente.