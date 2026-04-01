Shigeru Miyamoto distrugge le speranze per un film di Smash Bros.

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Da quando è stato annunciato che Fox McCloud sarebbe apparso in The Super Mario Galaxy Movie (potete leggere la nostra recensione qui), i fan hanno iniziato a speculare sul perché Nintendo abbia deciso di optare per questo crossover. È in preparazione un nuovo gioco di Star Fox, ci sarà uno spin-off a tema Star Fox, o forse questo sta preparando il terreno per un adattamento cinematografico di Smash Bros., dato l'abbondanza di crossover di altri franchise Nintendo presenti nel film?

Non abbiamo una risposta a questo, ma sappiamo che una possibilità sembra fuori discussione. Polygon ha avuto l'opportunità di intervistare lo stesso Shigeru Miyamoto, creatore di Mario, e ha colto l'occasione per chiedere della possibilità di un film di Smash Bros., e i fan che lo speravano probabilmente non apprezzeranno la risposta:

"Subito dirò che, a differenza di qualcosa come Super Smash Bros., non credo che ci sarà una situazione in cui tutti i personaggi Nintendo si uniscano. Come sapete, la mia regola è che i Pikmin possono apparire in qualsiasi serie [Nintendo]."

Triste, ma questo non significa che abbiamo visto la fine dei cameo nei film di Mario, anzi il contrario. Miyamoto praticamente conferma che ci sarà ancora qualcosa in futuro:

"Mentre lavoravamo a questo film, mi sono reso conto di quanto sia vario e poliedrico il cast di Mario. Quando avevamo delle idee da Illumination tipo, "E questo personaggio? E quel personaggio?" Io ero tipo, "Oh sì, giusto. Abbiamo avuto questo. Ah sì, giusto. Avevamo quel personaggio." Quindi ha davvero rafforzato la natura variegata dei personaggi nel mondo di Mario. Abbiamo molti personaggi per creare un film, eppure volevamo aggiungere un po' di spezia, qualche cameo segreto qua e là. E vedrai che c'è un personaggio segreto che gioca un ruolo importante.

Quindi penso che potrebbero esserci presentazioni di personaggi come questo in futuro, qualcosa del genere."

Cosa ne pensi, è positivo o cattivo che non ci sarà un adattamento cinematografico di Smash Bros.?