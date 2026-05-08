Shigeru Miyamoto ha vietato le battute sporche nei film di Super Mario

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The Super Mario Galaxy Movie continua a conquistare il botteghino e ha recentemente debuttato in Giappone (diverse settimane dopo la sua uscita in Occidente). Il film ha ricevuto recensioni piuttosto contrastanti, con molti che ritengono che il suo ritmo frenetico sia stato un po' troppo veloce, un'opinione che Shigeru Miyamoto, tuttavia, contesta.

In un'intervista alla pubblicazione giapponese Crank sul film, a Miyamoto è stato chiesto cosa consideri quando si crea un film in cui i bambini sono il pubblico principale, e lui ha risposto, tra le altre cose, che non ci sarà alcun umorismo sporco (tradotto con Copilot):

"Vedo i bambini come 'adulti che hanno solo un po' meno di conoscenza.' Ecco perché non voglio farli ridere alle battute sporche, e ho proibito a Chris di usarle (ride). Oh, ma ovviamente non è per questo che Wario non c'è! L'azione è qualcosa che sia adulti che bambini comprendono altrettanto bene, quindi penso che se ci concentriamo sull'azione, sarà un film che non diventerà noioso."

Come abbiamo recentemente riportato, i lavori sul sequel sembrano già in pieno svolgimento, con un'uscita prevista per il 2028. Speriamo che allora si faccia vedere Wario, ma a quanto pare non dovremmo contare su giochi di parole sessuali.