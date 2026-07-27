Shigeru Miyamoto: "I clienti non cercano più solo le specifiche"

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La Switch è il dispositivo di gioco più venduto di sempre di Nintendo, con poco più di 155 milioni di console vendute, e c'è ancora la possibilità che possa superare la PlayStation 2 diventando la console più venduta nella storia del videogioco. Nonostante ciò, non fu privo di critiche al lancio, poiché molti lo ritenevano troppo sottodimensionato.

Tuttavia, agli acquirenti sembrava non importare, e la Switch ha avuto una vita di oltre otto anni, significativamente più lunga della durata tipica delle console. Questo solleva la domanda su quanto siano davvero importanti la grafica. In un'intervista con Famitsu (grazie a Nintendo Everything), il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, ora condivide la sua prospettiva sulle prestazioni, e crede che non sia più ciò che i giocatori cercano:

"Prima di tutto, ero felice che il Switch sia durato 8-9 anni. Penso che i clienti non cerchino più solo le specifiche. Penso che l'ideale sia che 'se acquisti il software, puoi giocarlo sul dispositivo che hai a casa.' "

Miyamoto ha poi paragonato la Switch agli smartphone, spiegando come il concetto permetta a Nintendo di lavorare più velocemente ed in modo più conveniente, offrendo al contempo qualcosa che nessun altro ha:

"Gli smartphone sono 'ovunque', vero? Penso che questo sia un ideale. Ma Nintendo ha sempre 'offerto gameplay che solo noi possiamo creare', inclusa l'interfaccia, e rispetto agli smartphone, ha il vantaggio di poter rispondere rapidamente e avere un alto grado di libertà perché richiede una sola architettura e supporto per un unico hardware.

Se usi un dispositivo generico, devi supportare tutte le versioni, quindi la quantità di lavoro aumenta. Vogliamo ancora guadagnarci da vivere con il minimo sforzo, vivere senza lavorare... È mezzo uno scherzo, ovviamente (ride). Ma crediamo che ridurre il più possibile la quantità di lavoro sia importante per rendere lo sviluppo più efficiente, quindi, considerando ciò, penso che abbiamo creato un ambiente piuttosto buono."

Dato che si dice che la PlayStation 6 sia potente e che il prossimo Project Helix di Microsoft sia qualcosa di davvero straordinario, i dirigenti di ciascuna azienda probabilmente sperano che Miyamoto non abbia ragione in ciò che dice. Cosa ne pensi? Quanto sono importanti le prestazioni delle console oggi?