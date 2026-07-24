Shigeru Miyamoto: I film di Mario influenzano i giochi che Nintendo rilascia

HQ

Come molti di voi sanno, Yoshi è apparso in The Super Mario Galaxy Movie ed è diventato immediatamente una parte indispensabile del film, mentre Fox McCloud ha anche recitato in una delle scene migliori del film. Solo due mesi dopo la prima del film, erano già stati rilasciati due giochi con ciascun personaggio nel ruolo principale: Yoshi and the Mysterious Book e Star Fox (un remake di Star Fox 64, noto in Europa come Lylat Wars). Una coincidenza incredibile, vero?

In un'intervista con Famitsu (grazie Nintendo Everything) con Shigeru Miyamoto in persona, il leggendario creatore del gioco rivela ora che tutto è stato pianificato fino al minimo dettaglio, e spiega anche che la personalità di Peach nel predecessore, The Super Mario Bros. Movie, è stata influenzata dalla sua apparizione nel gioco Princess Peach: Showtime:

"Non decido tutto sulla programmazione, ma abbiamo discusso che 'abbiamo l'idea di includere Fox nella sceneggiatura del film ('The Super Mario Galaxy Movie'), quindi vogliamo sicuramente un nuovo gioco di Star Fox.'

"A volte le cose si decidono dopo averne parlato. Abbiamo iniziato a lavorare al primo film di Mario (The Super Mario Bros Movie) e a Princess Peach: Showtime più o meno nello stesso periodo, e abbiamo parlato di cose come: 'Se abbiamo questo gioco, non dovrebbe anche Peach essere più energica nel film?' Si decise presto che Yoshi sarebbe apparso nel film Super Mario Galaxy, così decidemmo di fare un gioco di Yoshi, ed è così che è iniziato lo sviluppo di Yoshi and the Mysterious Book."

Tuttavia, Miyamoto sottolinea che non esiste una correlazione diretta tra l'aspetto dei personaggi nei giochi e i loro ruoli nei film, e conclude spiegando che dipende dal caso:

"È una situazione che varia caso per caso, ma penso che continueremo a mantenere un buon rapporto tra i giochi e gli altri sviluppi."

Se vuoi leggere le nostre recensioni dei giochi menzionati sopra, puoi trovarle qui: Princess Peach: Showtime (link), Yoshi and the Mysterious Book (link) e Star Fox (link).