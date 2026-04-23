Shigeru Miyamoto manterrà un elemento chiave della storia di The Super Mario Galaxy Movie nei giochi futuri

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Supponiamo che non sia qualcosa che ha tenuto svegli molti di voi (e qui arriva uno spoiler moderato da The Super Mario Galaxy Movie, quindi continuate a leggere a vostro rischio se siete uno che tiene molto alla storia), ma Rosalina è stata introdotta nell'ultima avventura cinematografica di Mario.

Ha avuto un ruolo più importante nella storia di quanto molti potessero pensare, dato che si è rivelato essere la sorella scomparsa di Peach. Questa era una soluzione a cui lo stesso Shigeru Miyamoto era coinvolto, e sembra molto soddisfatto della configurazione, a giudicare da un'intervista con il Giapponese NDW (tradotta con Bing AI):

"Dato che non sappiamo che tipo di gioco faremo prossimamente con i nostri personaggi, avere troppi background dei personaggi sarebbe un limite. Non mi dispiace essere vincolato dalla struttura del gioco, ma non voglio essere vincolato dall'aver creato una storia, ed è per questo che non vogliamo fare film da anni."

E ora sembra che anche il ruolo di Rosalia nei giochi cambierà in futuro. D'ora in poi, è semplicemente la sorella di Peach, sia sul grande schermo che nelle avventure digitali:

"Quindi, prima di fare questo film, non avevo ancora deciso il passato del personaggio, ma ora che sto facendo il film, è stato divertente sviluppare il personaggio in modi diversi. Ecco perché voglio restare il più possibile fedele alle ambientazioni create nel film nei giochi futuri."

Molti fan trovano un po' strano che questi due personaggi abbiano improvvisamente avuto un rapporto tra fratelli, mentre altri apprezzano molto questa situazione. Cosa ne pensi della nuova organizzazione della sorellanza?