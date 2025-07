Shigeru Miyamoto non riusciva a smettere di distruggere le cose in Donkey Kong Bananza

HQ

Durante lo sviluppo di Donkey Kong Bananza, Shigeru Miyamoto, che una volta ha creato il personaggio, ha testato la nuova avventura. Ma secondo il produttore Kenta Motokura, Miyamoto non è andato molto lontano. Invece, sembrava più interessato a distruggere le cose che a progredire nel gioco.

Tuttavia, Motokura lo ha visto come un segnale positivo. Credeva che se Miyamoto si fosse divertito con quell'aspetto del gioco, si sperava che i giocatori sarebbero stati curiosi di sapere cos'altro l'esperienza aveva da offrire.

"Di tanto in tanto chiedevamo a Miyamoto-san di controllare il gioco. Ma invece di progredire nel gioco, si è limitato a un punto, distruggendo e scavando molto. Era una buona cosa vederlo giocare in quel modo... ha dimostrato che ci sono molte cose che potrebbero potenzialmente incuriosire i giocatori nel gioco", ha detto Motokura in un'intervista a The Guardian.

Non è la prima volta che Miyamoto si fissa su un singolo dettaglio durante il playtest. Secondo il regista di The Legend of Zelda: Breath of the Wild Hidemaro Fujibayashi, Miyamoto ha trascorso la maggior parte del suo tempo ad arrampicarsi sugli alberi durante lo sviluppo di quel gioco. Questo ha portato il team ad aggiungere cose che i giocatori possono scoprire sugli alberi e in tutto il mondo per incoraggiare l'esplorazione. Miyamoto, tuttavia, ignorò tutto ciò e continuò a salire.