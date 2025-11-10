Shigeru Miyamoto si assicura ancora personalmente che i giochi di Mario "sembrino davvero Mario"

HQ

Il tempo vola, e Switch 2 ha quasi sei mesi e ora sta per avere il suo primo Natale, dove si prevede che andrà a ruba. Questo nonostante il fatto che non ci sia un'avventura di Mario per la console, che è qualcosa che sappiamo che molte persone stanno aspettando.

È un dato di fatto che uscirà, ma quanto è coinvolto il creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, nelle avventure dell'idraulico in questi giorni? In un'intervista con Casa Brutus (grazie VGC), ne parla un po' e dice che tiene ancora d'occhio le cose per assicurarsi che sembri ancora Mario, ma per il resto ha ceduto quella responsabilità:

"Al giorno d'oggi, ho dei compagni di squadra che mi aiutano a mantenere il mondo di Mario, quindi ne affido gran parte a loro. Ciononostante, gioco sempre personalmente i primi 30 minuti del gioco e controllo attentamente l'interfaccia, per assicurarmi che sembri davvero Mario".

Afferma anche che sentiva che Super Mario World era l'apice di ciò che potevano fare con Mario 2D, e sembra provare qualcosa di simile riguardo a Super Mario Odyssey:

"Fino a Super Mario Odyssey, credo che abbiamo fatto praticamente tutto il possibile su Switch. In passato, ogni volta che usciva una nuova console, pubblicavamo sempre un nuovo gioco di Mario, quindi mi chiedo come il team attuale affronterà questa sfida.

Il Switch 2 offre senza dubbio un significativo passo avanti in termini di prestazioni, quindi vedremo se Miyamoto sarà convinto da ciò che Nintendo offrirà in futuro. E apre la possibilità di fare forse un altro passo indietro in futuro:

"Ma forse dirò: 'Non cercherò più! (ride) Spero solo di rimanere in salute fino al 50° anniversario di Mario!"

Inutile dire che Nintendo sta lavorando a un nuovo gioco di Mario in 3D. Ma come accennato, non sappiamo quando uscirà, anche se immaginiamo che non sarà troppo lungo. Dopotutto, le avventure di Mario sono qualcosa che per molte persone definiscono davvero le console Nintendo.