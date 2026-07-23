Shigeru Miyamoto: Smettetela di inseguire le tendenze e iniziate a creare giochi che abbiano davvero un significato

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Anche se ormai non è più particolarmente coinvolto nello sviluppo vero e proprio, non c'è alcun dubbio che Shigeru Miyamoto (il creatore di Mario e Zelda, tra gli altri) sappia come progettare giochi divertenti. In un'intervista nell'ultimo numero di Famitsu (tramite VGC), condivide alcuni dei suoi segreti e, come previsto, offre una prospettiva che risulta sorprendentemente creativa.

Miyamoto crede che i giochi non debbano essere creati con l'obiettivo di diventare un successo globale, ma piuttosto debbano iniziare da sé stessi e da ciò che è davvero divertente. È così che Super Mario, ad esempio, è diventato un'icona, anche se in sostanza parla di un uomo paffuto di mezza età -

che per caso è protagonista di alcune delle migliori avventure platform della storia. Miyamoto spiega:

"Quando inventiamo nuovi giochi, partiamo dalle basi. Non iniziamo guardando i giochi esistenti sul mercato e pensando: 'se modifichiamo questa parte o combinassimo quell'elemento sarebbe divertente'. Invece, ci chiediamo: 'perché le persone giocano ai videogiochi in primo luogo?' "

Prosegue dicendo che Splatoon è un ottimo esempio di quanto un gioco possa essere divertente e unico quando si prende libertà creative invece di cercare di seguire l'ultima tendenza o replicare qualcosa che altri hanno già fatto:

"Splatoon è un classico esempio di questo - il concetto centrale era semplicemente: 'cosa succederebbe se avessimo un gioco in cui dipinge un'area e competiamo per il territorio?' Trasformare questo in un vero gioco è ovviamente difficile, ma se il concetto di base fosse stato diverso, il risultato non sarebbe venuto come è stato."

Miyamoto crede che sia stato proprio questo modo di pensare a rendere Pokémon un enorme successo nella seconda metà degli anni '90. Poteva essere solo un altro gioco di ruolo, ma è diventato qualcosa di completamente diverso perché si basava sull'interesse personale del creatore:

"Anche con gli RPG – se il 'punto di partenza' è diverso – se parti da un concetto fondamentale e poi lo trasformi in un RPG – finisci con qualcosa di completamente diverso. È proprio per questo che Pokémon Red e Green si sono rivelati così diversi dagli RPG che li hanno preceduti. Sono stati creati basandosi sulle esperienze appassionate del signor Tajiri con la raccolta di insetti - il desiderio di scambiare con gli amici per specie che non avevi ancora catturato e la spinta a completare la collezione."

Trovare qualcosa di nuovo e personale per cui sei veramente appassionato è la strada giusta, sostiene, aggiungendo che è esattamente così che funziona sempre Nintendo:

"Quindi, il motivo per cui Nintendo gode di un supporto globale così forte è semplicemente che non iniziamo chiedendoci: 'Cosa sta andando di moda in questo momento?' "

Solo evitando questa mentalità e smettendo di lavorare specificamente per creare mucche da soldi si può raggiungere quei successi unici che definiscono Nintendo, sostiene:

"Se crei cose chiedendoti costantemente 'questo farà guadagnare subito?' non puoi creare nulla di veramente unico o con un ampio fascino."

Ecco perché Miyamoto conclude con un consiglio da tenere a mente a tutti gli aspiranti creatori di videogiochi, che secondo lui porterà ai migliori giochi possibili:

"Ecco perché, quando le persone in azienda mi chiedono cosa fare, l'unico consiglio che posso dare è: 'Dovresti trasformare la tua idea in un prodotto in modo da mostrare al meglio il fatto che sei stato tu a crearla.'

Cosa pensi delle opinioni di Shigeru Miyamoto sullo sviluppo di videogiochi, che sembrano quasi rivoluzionarie in un'epoca dominata da produzioni live-service testate da focus group?