Shigeru Miyamoto spiega come Wart sia arrivato a The Super Mario Galaxy Movie

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Di tutti i personaggi che probabilmente avremmo visto in The Super Mario Galaxy Movie, pochissimi di noi avrebbero potuto immaginare che Wart sarebbe apparso prima della sua rivelazione. L'antagonista di Super Mario Bros. 2 forse oggi non riceverà molto attenzione da parte di Nintendo, ma il suo cameo ha dimostrato l'impegno del film a tenere gli occhi aperti dai giocatori, che non sanno mai chi potrebbe apparire sullo schermo dopo.

Parlando con Polygon (nella stessa intervista in cui ha infranto le nostre speranze per un film Super Smash Bros.), Shigeru Miyamoto ha spiegato perché Wart è tornato e perché riceve così poca attenzione ultimamente.

"Nel mondo di Super Mario Bros., c'è la serie 'Land'. E poi c'è anche Super Mario Bros. 2, da cui viene Wart. Questi sono personaggi che esistono specificamente solo nel mondo di Super Mario Bros. 2, eppure sono personaggi che mi sono piaciuti molto. C'è anche Birdo, un po' come Yoshi, ma non come Yoshi. Mi piacciono molto quei personaggi. Quando ho ricevuto la proposta da Illumination per usare alcuni di questi personaggi, ho detto: 'Oh, fantastico. Mi piacerebbe vederli in altri media.' Quindi è stata un'ottima idea," disse Miyamoto.

Il responsabile di Illumination, Chris Meledandri, ha aggiunto: "Credo sia stato il nostro sceneggiatore, Matt Fogel, a avere per primo l'idea di come usare Wart nel film. Ma ciò che è sorprendente in questo processo di realizzazione di questi film è che i nostri team sono pieni di fan Nintendo. Ci sono persone che propongono idee che tornano ai loro personaggi preferiti. Il processo di realizzazione del film è sempre un processo di queste idee che emergono e poi abbiamo questa discussione divertente su Se si incastrano? Come potrebbero stare? Ti sembra giusto per Miyamoto-san? Ma eravamo davvero soddisfatti di come Wart sia stato finalmente realizzato nel film."

Il cameo di Wart fa la differenza o la fallisce The Super Mario Galaxy Movie ? No, non proprio, ma è un bel omaggio a chi lo ricorda con affetto (o forse non così tanto, considerando il suo passato da villain). Per ulteriori riflessioni su The Super Mario Galaxy Movie, consulta la nostra recensione qui.