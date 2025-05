Shigeru Miyamoto spiega la riprogettazione di Donkey Kong

HQ

Donkey Kong Bananza, Mario Kart World, sembrano tutti annunciare una nuova era per il design dei personaggi Nintendo. Soprattutto Donkey Kong, che in futuro assomiglierà molto di più al suo design nel film di Super Mario Bros.

In un'intervista con IGN, la leggenda di Nintendo Shigeru Miyamoto ha spiegato perché Donkey Kong ha subito un cambiamento così grande. "Quando si tratta di creare i personaggi e lavorare con i personaggi, ho ancora un ruolo attivo in questo. E guardando indietro alla prima generazione di Donkey Kong Country, abbiamo lavorato con Rare per creare Donkey Kong Country", ha detto.

"Quando stavamo parlando di provare a creare nuove versioni, evolvendo Donkey Kong, abbiamo creato il gioco chiamato Jungle Beat. Abbiamo lavorato insieme al team che ha realizzato Mario in 3D. Con la tecnologia disponibile all'epoca, siamo stati in grado di rendere Donkey Kong più espressivo", ha continuato. "E tornando al design ideato da Ravere, abbiamo rivalutato: cosa possiamo fare con il design per renderlo più espressivo? E poi, quando si è trattato del film, abbiamo deciso di andare avanti con questo design di nuova generazione di Donkey Kong".

Quindi, sembra che fossero in atto piani per ridisegnare Donkey Kong prima del film. Alcuni fan non sono ancora rimasti colpiti dal nuovo look della scimmia, ma col tempo siamo sicuri che ci abitueremo tutti.