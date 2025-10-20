Shigeru Miyamoto spiega la strategia di Nintendo per presentare i propri personaggi a un nuovo pubblico

HQ

Probabilmente nessuno è rimasto particolarmente sorpreso, ma The Super Mario Bros. Movie è stato un successo fenomenale, il che ovviamente significa sequel, con The Super Mario Galaxy Movie in anteprima nelle sale ad aprile. E ci sono altri progetti in lavorazione, non ultimo un film Zelda.

In un'intervista giapponese (tradotta dall'utente Bluesky Erasu ) sul Nintendo Museum con lo stesso Shigeru Miyamoto, parla un po' del motivo per cui questi progetti sono così importanti e fornisce anche un'interessante visione di come vede i giochi e la loro conservazione per il futuro, dove:

"In definitiva, ciò che le persone ricordano sono gli IP. I giochi diventano obsoleti quando escono nuove versioni. Ma è incredibilmente triste. Abbiamo iniziato la produzione video in parte a causa di quella tristezza, vedendo le nostre creazioni diventare giocabili solo su Virtual Console.

"Anche renderli giocabili in un museo ha i suoi limiti, ma i contenuti video possono durare per sempre".

Continua a parlare di Nintendo Museum e di quanto sia importante non mettere tutte le uova nello stesso paniere:

"Ma per aiutare le persone a capire Nintendo nel suo complesso, abbiamo deciso che mostrare loro le IP era l'approccio migliore, quindi abbiamo creato questo spazio. Ora lo stiamo gestendo come un gateway per introdurre queste IP e riportare le persone ai giochi Nintendo, proprio come fanno le IP, i parchi a tema e i film. Guardando al futuro, anche se i giochi fanno ovviamente parte del più ampio marchio di proprietà intellettuale di Nintendo, immaginiamo di creare cose ancora più avvincenti. Speriamo di pensarlo come uno spazio in cui si possono incorporare tutti i tipi di cose".

Il relativamente nuovo Nintendo Museum (situato a Kyoto) svolge un ruolo importante insieme a film e altri media, contribuendo ad ampliare l'attrattiva di Nintendo. Miyamoto conclude:

"Immagino che si accumulino sempre più cose di questo tipo, rendendo Nintendo stessa un marchio enorme. Dico sempre che il nostro tema è 'creare motivi per cui le persone scelgano Nintendo'. Sogno un mondo in cui, quando un bambino entra in prima elementare, la conversazione non è "Quale gioco dovremmo comprare?" ma piuttosto "Quando inizi la prima elementare, ti regaleremo un Nintendo". "

In breve, sembra che possiamo guardare avanti a un futuro in cui Nintendo si espanderà lentamente ma inesorabilmente in più aree per rimanere rilevante e garantire che le persone abbiano una relazione con i loro numerosi personaggi. Cosa ne pensi del ragionamento di Miyamoto?