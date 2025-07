Shigeru Miyamoto svela gli attori di Zelda e Link nel film live-action The Legend of Zelda

HQ

Il nuovo interesse di Nintendo per il mondo del cinema, da cui era stato evitato per più di 30 anni, sta ora prendendo nuova vita. In attesa che il sequel di The Super Mario Bros. Movie esca nei cinema nel 2026, ora abbiamo la conferma dell'altro grande progetto con una finestra di uscita pianificata tra la società di videogiochi e il grande schermo: The Legend of Zelda.

In passato ci sono state molte speculazioni su chi sarebbe stato responsabile di aver dato vita a Link e alla principessa Zelda nel live action, con Hunter Schafer che è stato il candidato più chiacchierato per quest'ultimo. Tuttavia, non è stata scelta e abbiamo la migliore fonte possibile per questo.

Shigeru Miyamoto, padre del franchise, è stato incaricato di annunciare attraverso le reti ufficiali di Nintendo che la principessa Zelda sarà interpretata nel film da Bo Bragason, attrice nota per il suo ruolo nei film 2024, Renegade Nell e The Radleys. L'attore scelto per interpretare Link nel film è Benjamin Evan Ainsworth. Il giovane attore è meglio conosciuto come la voce di Pinocchio nel remake live action della Disney con Tom Hanks, e anche per il suo ruolo in The Haunting of Bly Manor.

"Questo è Miyamoto. Il film live action "The Legend of Zelda" sarà interpretato da Bo Bragason nei panni di Zelda e Benjamin Evan Ainsworth nei panni di Link. Non vedo l'ora di vederli entrambi. L'uscita nelle sale cinematografiche di The Legend of Zelda" è prevista per il 7 maggio 2027. Per favore, aspetta ancora un po'".

Per il resto, non abbiamo ulteriori informazioni sulla produzione o sulla sceneggiatura di The Legend of Zelda Movie, ma Miyamoto-san ribadisce che uscirà il 7 maggio 2027.

Cosa ne pensi di queste scelte di casting per il film di Zelda? Lasciaci la tua opinione nei commenti qui sotto.