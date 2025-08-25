HQ

Un anno fa, Sega ha annunciato che avrebbe fatto rivivere molte delle sue vecchie serie, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Golden Axe, e ora il primo del gruppo è qui: Shinobi: Art of Vengeance. È difficile da ricordare ora, dato che molti di noi non erano molto vecchi, o forse non erano ancora nati, ma c'è stato un tempo in cui Joe Musashi della serie Shinobi era una mascotte per Sega tanto quanto Sonic. Dal 1988 al 1993, i titoli classici della serie - Shinobi, The Revenge of Shinobi, Return of the Ninja Master - sono stati rilasciati con grande successo, ma da allora la serie non ha avuto praticamente alcuna presenza. Da allora sono usciti titoli, l'ultimo nel 2011 su Nintendo DS, ma nessuno che si avvicinasse alla grandezza del passato. Ma questo sta per cambiare, perché Shinobi: Art of Vengeance colpisce nel segno. Non solo rende giustizia alla serie, ma è forse migliore di qualsiasi altro gioco in assoluto, anche nel loro periodo di massimo splendore.

Lizardcube è stato dietro il brillante revival di Streets of Rage nel 2020. Qui, è stato in collaborazione con Dotemu che hanno recentemente rilasciato la voce pixelata di The Game Kitchen nella serie Ninja Gaiden. Ora, in stretta collaborazione con Sega, ci hanno benedetto con l'ennesimo gioco neo-retrò di una serie altrimenti vecchia e trascurata. Con Streets of Rage 4, Lizardcube ha dimostrato di avere un formidabile team di progettazione nel reparto visivo. Era come guardare un fumetto vivente. Con Shinobi, lo dimostrano di nuovo e persino superano se stessi. Lo stile del fumetto è ancora presente, ma ha assunto un aspetto leggermente più rustico, come un fumetto dipinto su un vecchio pezzo di papiro. Tutto, dai personaggi agli ambienti, è ben progettato e animato alla perfezione, ma gli sfondi dei livelli in particolare sono tra i più belli che si possano trovare in un gioco 2D. Nonostante le dimensioni piatte, spesso si toglie il fiato quando si esce in un'area aperta. Il livello di dettaglio, la dinamica e il colore sono impressionanti e sembra un film d'animazione che si controlla da soli. Inoltre, non richiede alcuna potenza di sistema speciale per eseguire il gioco. Lo abbiamo recensito su Steam Deck OLED dove girava solidamente a 90 fps, quindi è difficile immaginare che non sia in grado di mantenere i 60 fps sulla maggior parte delle piattaforme. È possibile che alcuni fan dei vecchi giochi siano un po' scettici riguardo allo stile grafico. L'impressione immediata dei giochi Mega Drive e Master System è più cupa e seria, ma penso che la maggior parte delle persone si arrenderà una volta iniziato con il gioco, e anche se lo stile è diverso, il gioco si svolge chiaramente nello stesso universo. Riconoscerai rapidamente i livelli e i nemici dei giochi precedenti.

La storia del gioco è uscita direttamente dagli anni '90. Qui non si è corso alcun rischio. Il villaggio di Joe Musashi viene attaccato dalENE Corp male, che sembra possedere sia enormi poteri magici che una tecnologia militare avanzata. Gli studenti del suo dojo ninja vengono uccisi mentre cercano di difendere la moglie incinta, che, sorprendentemente e contrariamente al tropo, sopravvive davvero, quindi non è lei che deve vendicarsi, ma gli studenti. Joe Musashi è completamente concentrato sull'ottenere la sua vendetta, almeno secondo il narratore; perché non è qualcosa che dice lui stesso. Musashi non dice nulla, si limita a grugnire. È divertente e riescono a esprimere cose diverse con i suoi grugniti, ma è un personaggio bidimensionale in ogni modo. Fortunatamente, incontra alcuni personaggi pittoreschi lungo la strada e tutti hanno un doppiaggio. La storia non è male, ma non è quello per cui vieni. ENE Corp è malvagio e ha piani malvagi, e Joe Musashi potrebbe essere un po' troppo arrabbiato, ma è il bravo ragazzo. Oltre alla grafica, è il gameplay per cui vieni ed è il gameplay che ti tiene incollato.

Shinobi è un action-platformer, che è un termine ampio, ma a differenza dei precedenti giochi della serie, Art of Vengeance prende molti elementi dal genere Metroidvania. La maggior parte dei giochi Metroidvania si svolge su una grande mappa che esplori man mano che procedi. Le diverse aree possono avere i propri temi o stili, ma sono tutti collegati in uno solo. Shinobi segue una struttura più classica in cui si passa da un livello all'altro, ma si può dire che ogni livello sia una mini-mappa Metroidvania piena di segreti. Nel modo tradizionale, incontri aree e stanze in cui ovviamente puoi tornare solo in seguito con nuove abilità, ma questo è facile da tenere traccia poiché è descritto in dettaglio quali aggiornamenti e oggetti da collezione ti mancano in ogni livello.

Nei classici giochi Metroidvania, spesso inizi con tutte le tue abilità e sei un piccolo supereroe, solo per vederti togliere i poteri per un motivo o per l'altro. A differenza di molti altri giochi del genere, Art of Vengeance non ti fa sentire handicappato all'inizio. Hai abbastanza abilità per essere un ninja selvaggio all'inizio, e da lì si basa solo su quello. Musashi non viene derubato del suo equipaggiamento o prosciugato della sua energia. È il miglior ninja del mondo e tutte le abilità aggiuntive sono solo un bonus piuttosto che un modo per tornare a un livello base. E ora che siamo in tema di abilità di Joe Musashi, parliamo del sistema di combattimento, che è incredibilmente fluido e ben eseguito. I vecchi giochi Sega erano costruiti attorno a due pulsanti, salta e attacca, e un terzo per attivare un'abilità ninjitsu (una sorta di super abilità). Funzionava bene all'epoca, e non poteva essere molto diverso date le circostanze dell'epoca, ma suonandoli ora, sembra molto pesante e rigido. Art of Vengeance non è affatto così. Qui abbiamo due attacchi di base, uno leggero e uno pesante, una schivata, un salto e coltelli da lancio. Questi possono essere concatenati insieme in quelle che sembrano combinazioni infinite. Se colpisci i nemici con un numero sufficiente di attacchi pesanti, vengono contrassegnati e puoi eseguire un'"esecuzione" istantanea. Inoltre, puoi attivare fino a quattro diversi attacchi speciali che si ricaricano attaccando i nemici e, ultimo ma non meno importante, sono tornate le abilità ninjitsu. Si tratta di attacchi definitivi molto efficaci ma che richiedono anche molto tempo per ricaricarsi.

Niente di tutto questo è rivoluzionario o addirittura nuovo, ma funziona alla perfezione. Io stesso tendo a "premere i pulsanti", come si suol dire, e in molti giochi vieni punito per questo. Non è che tu sia ricompensato qui, ma il sistema di combattimento è così accessibile all'inizio che anche se i tuoi riflessi Soulslike sono un po' arrugginiti, rimarrai agganciato, ma quando inizi davvero a padroneggiare il sistema di combo, giocare Shinobi è a dir poco un vero piacere. Il gioco bilancia il posizionamento dei nemici che si impegnano in combattimenti ravvicinati e attaccano a distanza in modo da essere sempre sfidati ma non sopraffatti. Il livello di difficoltà predefinito è piuttosto difficile, ma la sfida cresce gradualmente e sembra naturale man mano che sviluppi le tue abilità per giocare. Man mano che ci si avvicina alla fine della storia, non si ha la sensazione che il gioco abbia fatto un salto sproporzionato di difficoltà in nessun momento, anche se può essere davvero difficile verso la fine. Anche gran parte dei contenuti più difficili sono facoltativi. Ciò è particolarmente vero per le varie missioni secondarie e i livelli bonus che si concentrano sulle sequenze platform. La più impegnativa di queste mi ha ricordato molto le sequenze più difficili dell'altrettanto buona partita dell'anno scorso Prince of Persia: The Lost Crown. Ci sono seghe circolari sulle pareti e punte sul pavimento, e ci vogliono molti tentativi per passare. Morirai ancora e ancora, ma quando finalmente esegui perfettamente i tuoi salti e rotolamenti, è soddisfacente come quando finalmente sconfiggi un boss in Dark Souls. Come ho detto, gli esempi più difficili non sono necessari per completare il gioco, il che è positivo perché possono essere molto frustranti. Così puoi tornare da loro ogni volta che ne hai voglia.

Come avrai intuito, non ci sono molti problemi che posso evidenziare in questo gioco. Mi ci sono volute circa 15 ore per completare la storia e, se vuoi raggiungere il 100%, avrai bisogno di 20-25 ore. Dopodiché, puoi cimentarti con Boss Rush o Arcade Mode, quindi tutto sommato, è un pacchetto di qualità eccezionalmente alta che Sega e Lizardcube ci hanno fornito per un prezzo consigliato di circa £ 25. Lizardcube dimostra davvero qui che sono tra i migliori del settore nel design 2D e nell'animazione, e ora che hanno anche dimostrato di poter creare un action-platformer/Metroidvania, il mio più grande desiderio è che Konami getti un sacco di soldi su di loro per convincerli a fare un nuovo Castlevania.

Se Shinobi: Art of Vengeance sarà il reboot della serie che Sega spera quando sarà in vendita, solo il tempo lo dirà, ma in termini di qualità è un puro successo. È progettato visivamente in modo fenomenale e il sistema di combattimento è ottimo sia per i niubbi che schiacciano i pulsanti che per i veterani precisi. Shinobi non è mai stato migliore, è una vera vittoria per Lizardcube e Sega.