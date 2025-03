Shinobi: Art of Vengeance sta ottenendo una versione fisica per le console Questo potrebbe essere un titolo succoso per i collezionisti di videogiochi.

HQ Sapevamo che la lunga serie Shinobi di Sega sarebbe tornata dopo l'annuncio di Shinobi: Art of Vengeance a febbraio. Da allora, abbiamo visto sia un trailer che un mucchio di screenshot. Quando una serie così classica torna, molti fan della vecchia scuola vogliono naturalmente un'edizione fisica, e ora viene annunciato tramite Bluesky che una è effettivamente in arrivo grazie a Limited Run Games. Questa edizione non può ancora essere preordinata, ma promette di iniziare "presto" per PlayStation, Switch e Xbox.