Shinobi: Art of Vengeance sta ricevendo una visita dall'arcicriminale dell'Ascia d'Oro Vipera della Morte

Lizardcube e Sega ci hanno sorpreso con il tanto atteso ritorno di Joe Musashi in Shinobi: Art of Vengeance, un'action-adventure ispirata a Metroidvania che abbiamo meritatamente premiato con un voto altissimo. Ma anche se partiamo dal presupposto che molti di voi siano arrivati alla fine ormai, il divertimento non è ancora finito.

L'anno prossimo, è il momento del Sega Villains Stage DLC (incluso nella Deluxe Edition), dove sappiamo già che l'arcinemico di Sonic, il Dr. Eggman, farà la sua apparizione. Ora, un altro boss è stato confermato, vale a dire il malvagio di Golden Axe, Death Adder. Quindi sembra che abbiamo una sorta di Greatest Hits con i cattivi di Sega da aspettarsi, che ora avranno un assaggio dell'ira ninja.

L'espansione uscirà all'inizio del prossimo anno, e per ora non abbiamo altro da offrire se non il post Instagram qui sotto, che ci dà un'anteprima del design.