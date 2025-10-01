Shinobi: Art of Vengeance sta ricevendo una visita dall'arcicriminale dell'Ascia d'Oro Vipera della Morte
Si unirà al Dr. Eggman in quello che sembra essere un meraviglioso mashup di classici cattivi Sega.
Lizardcube e Sega ci hanno sorpreso con il tanto atteso ritorno di Joe Musashi in Shinobi: Art of Vengeance, un'action-adventure ispirata a Metroidvania che abbiamo meritatamente premiato con un voto altissimo. Ma anche se partiamo dal presupposto che molti di voi siano arrivati alla fine ormai, il divertimento non è ancora finito.
L'anno prossimo, è il momento del Sega Villains Stage DLC (incluso nella Deluxe Edition), dove sappiamo già che l'arcinemico di Sonic, il Dr. Eggman, farà la sua apparizione. Ora, un altro boss è stato confermato, vale a dire il malvagio di Golden Axe, Death Adder. Quindi sembra che abbiamo una sorta di Greatest Hits con i cattivi di Sega da aspettarsi, che ora avranno un assaggio dell'ira ninja.
L'espansione uscirà all'inizio del prossimo anno, e per ora non abbiamo altro da offrire se non il post Instagram qui sotto, che ci dà un'anteprima del design.