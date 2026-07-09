Shock a Wimbledon mentre invertono il calendario delle semifinali maschili... per dare priorità al pubblico televisivo?

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Con le semifinali di Wimbledon che si svolgono oggi per il singolare femminile (Coco Gauff vs. Karolína Muchová alle 13:30 BST; Marta Kostyuk vs. Linda Nosková alle 16:00 BST), la competizione ha anche rivelato il calendario di venerdì, con le semifinali maschili. E c'è stata una grande sorpresa.

L'ordine logico, quello che ci aspettavamo, era che Jannik Sinner e Novak Djokovic, che hanno giocato i quarti di finale martedì, sarebbero andati per primi al mattino, e che Alexander Zverev e Arthur Fery, che hanno giocato ieri, avrebbero preso il turno pomeridiano per dare loro più tempo di riposo. Ma l'organizzazione ha deciso che, con la partita Sinner vs. Djokovic più interessante (con l'attuale numero 1 del mondo contro il sette volte vincitore), quella partita prenderà il posto pomeridiano.

I tifosi di tennis sono scioccati dalle scelte, molti sottolineano che Wimbledon sta pensando prima al pubblico televisivo (molti altri, soprattutto fuori dal Regno Unito, dove non conoscono davvero Arthur Fery, il britannico che all'inizio della competizione era fuori dalla top 100, si concentreranno sulla partita Sinner vs. Djokovic).

Alcuni dicono anche di voler dare priorità al benessere di Sinner e Djokovic, e Zverev e Fery vengono trattati ingiustamente, costretti a giocare una partita meno di 48 ore dopo la loro precedente partita.

Semifinali singolare maschile (venerdì 10 luglio)