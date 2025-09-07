Shock all'EuroBasket: la favorita Serbia viene eliminata dalla Finlandia: "Davide contro Golia"

HQ

Gli ottavi di finale di EuroBasket 2025 sono stati un massacro per alcuni dei favoriti della competizione. Mentre la Germania ha battuto il Portogallo 85-58 sabato, la giornata si è conclusa nel modo più scioccante quando la Serbia, che era considerata da molti la principale favorita per il titolo, è caduta contro la Finlandia 92-86.

I Susijengi, la nazionale di basket maschile finlandese, sono cresciuti come la squadra più grande tra i paesi nordici secondo la classifica mondiale FIBA e, nonostante non abbiano mai vinto un trofeo importante, si sono qualificati per la Coppa del Mondo nel 2023 e ora hanno raggiunto i quarti di finale dell'EuroBasket per due volte di fila. Ma la vittoria di sabato passerà facilmente alla storia come uno dei loro momenti più belli, poiché prima dell'inizio della competizione, la Serbia, guidata dalla stella dell'NBA Nikola Jokic, era stata scelta come la favorita per il titolo quest'anno dal 73,1% dei giornalisti.

"Questo è un grande evento per noi e per il basket finlandese", ha detto l'allenatore della Finlandia Lassi Tuovi. "Siamo molto orgogliosi di eliminare uno dei favoriti per il titolo che gioca un grande basket. Ma non credo sia nemmeno giusto paragonare questo con gli altri che sono più grandi."

La guardia tiratrice di Veterdan, Sasu Salin, che gioca per Estudiantes, ha detto che sembrava "Davide contro Golia". Pochi potevano credere quando la Finlandia è andata avanti 11-1 nei primi minuti. Anche se la Serbia è riuscita a pareggiare la partita, è quasi sempre stata in svantaggio dietro la Finlandia. Anche quando una rimonta sembrava inevitabile e la Serbia ha preso il comando nei minuti finali, Elias Valtonen ha ripreso la Finlandia con otto punti estremamente importanti per portare l'87-81 a 53 secondi dalla fine.

"È stata una serata fantastica. Abbiamo semplicemente creduto l'uno nell'altro. Eravamo rilassati. Essere sfavoriti è stato un bene per noi", ha detto Valtonen, che è stato scelto come giocatore della partita.

"I loro 20 rimbalzi offensivi erano semplicemente inaccettabili. Sapevamo cosa stavano facendo, ci siamo preparati bene, abbiamo guardato i film, eppure sono riusciti a fare meglio e più fisicamente di noi", si è lamentato Nikola Jovic, tornando a casa agli ottavi di finale, come nel 2022: l'ultima medaglia è stata il bronzo nel 2017 e la Serbia non vince un EuroBasket dal 2001.