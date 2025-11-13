Shogun Stagione 2 nuovo cast, svelati i dettagli

HQ

Sebbene originariamente dovesse essere una serie limitata, Shogun si è rivelata così popolare che ha dovuto essere riportata da FX. Piuttosto che seguire lo stesso percorso del romanzo di James Clavell e dirigersi verso una parte diversa della storia giapponese, la seconda stagione tiene il passo con Blackthorn e Toronaga, subito dopo un salto temporale.

La seconda stagione di Shogun sarà ambientata 10 anni prima della prima e le riprese inizieranno a gennaio 2026. Sapevamo già quando Shogun avrebbe ricominciato le riprese, ma di recente abbiamo avuto la rivelazione di alcuni membri del cast di ritorno e nuovi anche per la seconda stagione.

Queste star includono Asami Mizukawa nei panni di Aya, Masataka Kubota nei panni di Hyūga, Sho Kaneta nei panni di Hidenobu, Takaaki Enoki nei panni di Lord Ito e Jun Kunimura nei panni di Gōda e si uniranno a Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada, Shinnosuke Abe, Fumi Nikaido e altri. Hiromi Kamata e Takeshi Fukunaga torneranno come registi negli episodi della seconda stagione dopo aver diretto alcuni dei momenti migliori della prima stagione.

La maggior parte dei dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma speriamo di saperne di più su come i viaggi di John Blackthorne attraverso il Giappone continueranno il prossimo anno.