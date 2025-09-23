Shokz ha l'abitudine di produrre prodotti audio di alta qualità, forse proprio perché ha molta familiarità con i modelli di utilizzo specifici dei consumatori. Non usi Shokz per qualsiasi cosa; Non hanno bisogno di essere versatili in quanto tali, devono solo essere bravi in ciò che il consumatore desidera: un paio di cuffie in-ear solide e ben fatte per l'allenamento fisico.

Tuttavia, stanno sperimentando un po' qui, perché l'ultima aggiunta alla gamma segue la stessa struttura aperta che abbiamo visto altri provare nell'ultimo anno, in particolare Bose con il loro Ultra Open.

Inserisci Shokz OpenDots One, un nome che crea confusione, ma non un prodotto che crea confusione in quanto tale. Questi piccoli clip-on non entrano nell'orecchio, ma si siedono intorno ad esso, come un orecchino, il che significa che ti sbarazzi immediatamente di quella sensazione pressante di avere qualcosa spinto nel condotto uditivo. Sembra poco sicuro, ma in realtà è il contrario; Si sentono completamente sicuri nel condotto uditivo, con conseguente comfort e stabilità.

Ottieni 10 ore di utilizzo con una singola carica e altre 30 ore nella custodia. Va bene e, fortunatamente, nella custodia è presente anche la ricarica wireless tramite lo standard Qi, quindi non ci sono compromessi.

Usano Bluetooth 5.4, il che significa che non abbiamo riscontrato alcun problema di connessione durante i test e, nell'uso regolare dell'allenamento, il OpenDots One fa quello che dovrebbe fare e, con l'app di accompagnamento, ci sono anche impostazioni di equalizzazione di base che possono regolare leggermente il suono. Tuttavia, se vuoi essere critico, manca anche qualcosa. Non c'è alcuna riduzione del rumore di alcun tipo, e anche se questo potrebbe essere stato difficile da ottenere, si nota davvero che parti del suono vengono perse perché Shokz non ha tentato di utilizzare un qualche tipo di alternativa.

Anche i controlli touch sono un po' scomodi, ed è per lo più così. Fortunatamente, non si premono i dispositivi nel condotto uditivo quando li si utilizza, quindi questo aiuta un po', ma la piccola superficie tattile ha comunque causato alcuni problemi, soprattutto durante la corsa.

Tuttavia, i piccoli driver da 11,8 mm suonano bene e, con la certificazione IP54, puoi usarli in quasi tutte le condizioni atmosferiche, anche se non è consigliabile nuotare con loro.

Forse il problema più grande è il prezzo. Si paga circa 180 £, che è più economico di altri prodotti Shokz, ma non esattamente economico. Sì, si tratta di un paio di auricolari aperti appositamente progettati e specializzati, solidi per l'allenamento, ma non c'è nulla di rivoluzionario qui. Non è sempre necessario, ma questa volta si ha la sensazione di pagare un po' troppo per il marchio.

Tuttavia, si tratta ancora di un paio di cuffie in-ear che offrono dove conta di più, in termini di comfort, suono, qualità delle chiamate e durata della batteria, ed è per questo che Shokz riesce a salvare la giornata al traguardo.