Shokz OpenFit Pro

Siamo stati molto entusiasti dell'approccio di Shokz al sound design in diverse occasioni, e il loro ultimo OpenFit Air è stato particolarmente impressionante per diversi motivi. Ora stanno cercando di ripetere il loro successo con OpenFit Pro, il modello di punta assoluto all'interno di questo paradigma di design "aperto". Il prezzo è alto, a £220, che non è certo insignificante, ma ora che sembra che ci sia un pubblico che desidera cuffie intraauricolari senza punte in silicone nel condotto uditivo, potrebbe essere il momento giusto.

Ok, quindi cosa ottieni davvero per i tuoi soldi? Sono comunque un paio di cuffie "in-ear" aperte, se vogliamo, che sono presenti in una custodia ampia ma sottile fatta di plastica morbida e molto elegante, che supporta la ricarica wireless. Sia il case che i dispositivi sono certificati IP55, e c'è una connessione Bluetooth 6.1 piuttosto incredibile che offre accesso a una connessione potente, una migliore portata e, naturalmente, una doppia connessione con più dispositivi contemporaneamente.

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Sono ancora grandi, forse anche troppo. Certo, si potrebbe sostenere che aspetti di questa dimensione scompaiano perché molti di loro sono "nascosti" dietro l'orecchio, ma ho una teoria secondo cui potrebbero essere ulteriormente rimpiccioliti, anche solo per il bene dell'apparenza.

In ciascuno ci sono driver "Shokz SuperBoost" a doppio diaframma da 11x20 millimetri, che permettono l'uso del Dolby Atmos. A questo si aggiunge qualcosa di apparentemente contraddittorio come la cancellazione attiva del rumore in una coppia di dispositivi "aperti" che non chiudono il condotto uditivo. È tutto gergo tecnologico, e ciò che conta di più qui è che il suono sia sorprendentemente profondo, pieno e ben bilanciato. Si percepisce che il dispositivo cede leggermente sotto bassi pesanti, cioè una sorta di vibrazione, ma nel complesso Shokz si comporta davvero bene qui, e questo vale per tutto, dal suono olistico, mistico, quasi cinematografico di Laura Misch a un podcast pesante di Third Ear. Semplicemente, funziona.

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La cancellazione attiva del rumore è un po' curiosa perché, anche se si sente che fatica a "pulire" una data immagine rumorosa, che si tratti di una strada trafficata o di urla improvvise su un autobus affollato, non è affatto efficace come si trova in dispositivi che chiudono naturalmente il condotto uditivo, sia tramite cuffie over-ear e on-ear sia con cuffie tradizionali in-ear. Ma allo stesso tempo, non direi che non facciano differenza, perché si sente l'effetto, ed è un suono più isolato rispetto a se Shokz non avesse provato affatto.

Ci sono pulsanti fisici relativamente facilmente accessibili che puoi configurare come preferisci, e funzionano alla perfezione. È bello vedere i pulsanti fisici tornare a questo livello, perché ha molto più senso quando non puoi vedere i pulsanti e devi trovarli solo con il tocco e la memoria muscolare.

Allo stesso tempo, vale la pena sottolineare che questi sono i "orecchie aperte" più isolanti che abbia mai testato, e sembra esserci qualcosa di paradossale in questa affermazione, vero? Sì, potresti semplicemente disattivarlo e essere felice di avere questa opzione, ma il punto è che l'acquirente medio vuole essere più presente e non isolarsi quando fa esercizio, corre o si muove, giusto?

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Ecco perché vale la pena sottolineare che OpenFit Air di Shokz, che abbiamo recensito nel 2024, è disponibile a un prezzo molto inferiore al momento, e anche se non hanno nulla che suoni altrettanto bene, offrono la qualità costruttiva di Shokz, una buona qualità di chiamata e molte delle stesse caratteristiche per... beh, un terzo in meno rispetto al prezzo. Ma l'OpenFit Pro rappresenta comunque un enorme salto avanti in termini di qualità audio nelle cuffie aperte, e unito alla ricarica wireless, alla solida IP e all'attenzione ai dettagli di Shokz, c'è sicuramente un pubblico che vuole solo "il miglior Shokz" ed è proprio questo che ottengono qui.