Halo Infinite

Shopify Rebellion incoronato vincitore del Campionato del Mondo Halo 2025

Dopo aver sconfitto OpTic Gaming nel gran finale.

Il Halo Championship Series è giunto al termine per un altro anno. Dopo alcuni mesi estenuanti di azione, la scena competitiva è ora di nuovo a riposo dopo un fine settimana intenso che ha incluso anche la rivelazione del futuro di Halo.

Per quanto riguarda il lato esports delle attività, ieri sera si è svolto il gran finale a Seattle, dove Shopify Rebellion e OpTic Gaming si sono affrontati. È stata una partita enorme tra due delle migliori organizzazioni e squadre della stagione che alla fine ha visto una dominare l'altra.

Shopify Rebellion è uscito vincitore dopo aver sconfitto OpTic Gaming 4-1. Questo risultato significa che Shopify Rebellion è tornato a casa con $ 400.000 di premio in denaro più il trofeo finale dell'era Halo Infinite dell'HCS.

Non è chiaro cosa riserverà il futuro per il competitivo Halo poiché Halo: Campaign Evolved non include una parte multiplayer, ma ci viene detto che il "HCS tornerà", il che significa che dovremmo aspettarci un altro annuncio Halo da Halo Studios presto?

