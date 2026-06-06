Shot One Fighters vuole combinare azione di combattimento 2.5D con gameplay roguelite

Durante la presentazione Day of the Devs, lo sviluppatore Red Moon Workshop è apparso per presentare un nuovo sguardo al prossimo gioco roguelike di combattimento 2.5D noto come Shot One Fighters.

Questo progetto vede i giocatori assumere il ruolo di uno dei vari personaggi e poi procedere a salire di livello e migliorare quel combattente scoprendo potenti artefatti e nuovi set di mosse che ti aiuteranno nel più ampio sforzo di fuggire da un universo consumato da un paradosso.

Non siamo ancora informati sulla data di uscita precisa del gioco, anche se sappiamo che uscirà su PC, ma puoi vedere alcune nuove immagini di Shot One Fighters qui sotto che catturano il gameplay 2.5D e mettono in luce la sua straordinaria direzione artistica.