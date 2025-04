Circa sei anni fa, mi sono ritrovato assolutamente affascinato da un gioco d'azione indie stupido ma divertente noto come My Friend Pedro. Questa deliziosa idea ha preso tutti i combattimenti fluidi e caotici che film come John Wick hanno reso immensamente popolari e poi li ha consegnati in modo laterale, cruento e violento, perfetto per i fan di Hotline Miami ed esperienze simili. Ancora oggi, My Friend Pedro è uno dei miei indie preferiti, motivo per cui non ho avuto bisogno di altro convincimento quando DeadToast Entertainment ha annunciato di avere un nuovo gioco in lavorazione.

Questo si chiama Shotgun Cop Man, ed è un gioco dal nome molto letterale con una configurazione e un stile simili a quelli di My Friend Pedro. Ancora una volta giochi nei panni di un protagonista armato di pistola e senza fronzoli che ha il compito di far esplodere le forze nemiche e i livelli pieni di trappole per raggiungere un obiettivo finale, tranne per il fatto che invece di commettere atrocità violente per volere di una banana senziente, ora hai un obiettivo molto più chiaro dal punto di vista morale; per trovare e arrestare Satana avventurandosi sempre più in profondità nell'Inferno.

Sì, questo gioco è incentrato su un tutore della legge che si dirige negli inferi per trovare e catturare il Malvagio, e questo è davvero tutto ciò che c'è da sapere su questo gioco da una struttura narrativa. Anche la pagina Steam è brutalmente onesta riguardo a questa trama semplificata, poiché ci viene detto semplicemente di "andare all'inferno, arrestare Satana". In realtà - e questa è una delle mie parti preferite di Shotgun Cop Man - non c'è praticamente nessun dialogo, tranne quando completi uno dei nove livelli principali e avanzi ulteriormente all'Inferno per imbatterti brevemente in Satana e per l'eroe che grida una sorta di minaccia giudiziaria e per Satana che risponde semplicemente ogni singola volta con "Vaffanculo, Shotgun Cop Man " mentre brandisce un dito medio verso il giocatore. Potrei fermarmi qui e questo sarebbe praticamente tutto ciò che devi sapere su Shotgun Cop Man dal punto di vista della storia.

Ma comunque, il gameplay. È qui che DeadToast mostrano ancora una volta le loro abilità. Shotgun Cop Man è un titolo semplice e non si può negarlo. Ci sono nove capitoli da completare, ognuno dei quali ha circa 17 livelli da superare, con livelli che richiedono da 30 secondi a 2 minuti per essere completati. Durante ogni livello, l'obiettivo principale è raggiungere un indicatore finale, evitare pericoli, risolvere piccoli enigmi ambientali e sconfiggere i nemici lungo il percorso. Il problema è che il gameplay è molto veloce e in genere piuttosto impegnativo, il che significa che ci sono obiettivi aggiuntivi per superare ogni livello entro un limite di tempo, uccidere tutti i nemici lungo il percorso, farlo senza subire danni e persino completarli tutti e tre contemporaneamente affinché il livello sia considerato veramente battuto. Può sembrare rudimentale, e per molti versi lo è, ma è anche molto più impegnativo da completare di quanto sembri a prima vista ed è così che questo gioco prende vita e raggiunge nuove vette. La spinta a migliorare e a padroneggiare le meccaniche è ciò che consente a questo gioco di rimanere così emozionante e coinvolgente per tutto il tempo.

Per mantenere le cose fresche, DeadToast cerca costantemente di dotare il giocatore di nuove armi. Tieni sempre a portata di mano il tuo fidato fucile, perché le meccaniche di movimento ruotano attorno all'uso delle tue pistole come un modo per generare portanza, ad esempio sparando con il fucile a terra per fungere da pseudo-salto. L'altra arma è quella che può essere sostituita, e questo consente l'accesso a mitragliatrici, minigun, fucili da cecchino e innumerevoli altri modi per far saltare in aria i nemici e l'ambiente in mille pezzi. Le armi vengono lasciate cadere e generate casualmente, il che significa che potresti fare un periodo prolungato solo con il tuo fidato fucile a pompa e la pistola di base, oppure potresti essere equipaggiato con i migliori strumenti per diversi livelli alla volta. Ti consigliamo di essere in quest'ultimo posto poiché la varietà di tipi di nemici si espande man mano che il gioco procede, così come le trappole e i problemi che devi evitare, trasformando quella che una volta era una struttura di gioco molto semplice e rudimentale in quasi una festa del caos dell'inferno di proiettili in cui i tuoi livelli di stress raggiungono i massimi storici mentre cerchi di evitare qualsiasi forma di danno.

Si tratta principalmente di una sfida platform che i giocatori devono superare, con livelli laterali pieni di trappole e pericoli ambientali, ma ci sono momenti in cui i combattimenti contro i boss si insinuano nell'equazione. Ognuno dei nove capitoli principali ha due situazioni di boss, una in cui sei intrappolato con decine di nemici e pericoli, e un'altra in cui affronti effettivamente un nuovo potente nemico con nuovi attacchi e abilità. Entrambi sono duri, stressanti e veloci, ma anche alcuni dei punti salienti di Shotgun Cop Man. Tendono anche a riflettere la velocità dei livelli regolari, in quanto in genere è possibile superarli in un paio di minuti nella migliore delle ipotesi, prestandosi a un gioco che può essere completato in poche ore (forse il doppio per i completisti che cercano l'inafferrabile 100%). L'unica grande anomalia a questo è Satana stesso, poiché questo è un combattimento con un boss molto più impegnativo che può richiedere 10+ minuti per essere superato a meno che tu non sia perfetto fino in fondo.

DeadToast è uno sviluppatore che sa fare cose semplici ma molto, molto bene. Shotgun Cop Man, come My Friend Pedro, è un platform d'azione completamente divertente che non richiede molto tempo e tuttavia si sente rigiocabile e divertente senza sforzo. La martellante colonna sonora metal e la direzione artistica semplicistica funzionano meravigliosamente a favore del gioco (anche se l'inferno dei proiettili a volte è un po' troppo da tracciare, ma quando non è il caso dei giochi dell'inferno dei proiettili?), e il modo in cui riesce costantemente a costruire e introdurre nuovi sistemi, trappole, nemici e armi significa che non ci si annoia mai o ci si stanca della formula. Questo è un altro favoloso gioco d'azione indie di uno sviluppatore di cui vorrei davvero poter vedere i giochi più frequentemente di una volta ogni cinque o sei anni.