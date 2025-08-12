Shrek 5 posticipato a giugno 2027

HQ

Shrek 5 è stato ritardato. Il film d'animazione non uscirà più nelle sale nel dicembre del 2026 ed è stato invece spostato a una premiere nel giugno 2027. Questo è il secondo ritardo per Shrek 5.

La nuova data di uscita è ora il 30 giugno 2027. Questo mette Shrek 5 contro l'attesissimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che verrà lanciato una settimana prima. Deadline riporta che non è stata fornita alcuna ragione esterna per il ritardo, ma considerando l'hype intorno all'IP di Shrek, potrebbero esserci alcune forti pressioni alla DreamWorks per ottenere questo film nel modo giusto.

Un altro film d'animazione della Universal, un progetto senza titolo di Illumination, è stato spostato in avanti nel calendario delle uscite. Ora uscirà il 16 aprile 2027, spostandosi dallo slot di Shrek 5 del 30 giugno.

Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz torneranno per Shrek 5, con Zendaya che si unirà al cast nei panni della figlia di Shrek. Non sappiamo se gli altri figli di Shrek faranno la loro comparsa, ma abbiamo ancora un po' di tempo per scoprirlo.