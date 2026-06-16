Shrek e Ciuchino vengono picchiati in Shrek 5 teaser

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Manca circa un anno all'arrivo di Shrek 5 nelle sale, dato che il tanto atteso sequel animato debutterà il 30 giugno 2027. Mentre ci vengono gradualmente fornite nuove informazioni sul film, DreamWorks e Universal Pictures hanno ora condiviso un teaser trailer del film, uno sguardo più sostanziale rispetto alla conferma originale già fatta tempo fa.

Il trailer offre un assaggio della trama, vedendo Shrek di Mike Myers, Asino di Eddie Murphy, la principessa Fiona di Cameron Diaz e i loro figli che intraprendono un'avventura, senza dubbio in qualche modo con la riunione con la figlia di Zendaya, Felicia, che appare solo molto, molto, molto brevemente in questo trailer.

Dai un'occhiata qui sotto, che offre anche brevi sguardi a Farkle di Skyler Gisondo e Feargus di Marcello Hernandez, ai due fratelli di Felicia e agli altri due figli di Shrek e Fiona. Spoiler: tutta la famiglia viene incarcerata e l'Uomo di pan di zenzero sembra ricevere impianti per il sedere delle caramelle gommo...