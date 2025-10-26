Shrinking torna su Apple TV a gennaio per la sua terza stagione

HQ

Apple TV i fan potranno iniziare il nuovo anno guardando i nuovi episodi di una delle serie preferite dai fan. IlShrinking film guidato da Jason Segel e Harrison Ford tornerà sulla piattaforma di streaming già il 28 gennaio e, per celebrare questa rivelazione, sono state condivise una serie di nuove immagini.

Puoi vedere i vari nuovi frammenti dello show qui sotto, e per quanto riguarda la premiere della stagione 3, è stato affermato da Variety che inizierà con uno speciale di un'ora, che sarà l'episodio più lungo dello show fino ad oggi. Dopodiché, aspettati episodi settimanali fino alla conclusione della stagione l'8 aprile.

Per quanto riguarda il resto del cast per il ritorno di Shrinking, i regular della serie Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley sono tutti tornati, con cameo di ritorno di Brett Goldstein, Damon Wayans Jr, Wendie Malick e Cobie Smulders, mentre il cast è sostenuto da Jeff Daniels e Michael J. Fox.