Shroud sbatte i Game Awards dopo lo snob di Arc Raiders per il GOTY

Shroud, il sempre popolare streamer, si è nuovamente cacciato nei guai dopo aver accusato i Game Awards di essere un evento truccato. Come alcuni di voi sapranno, Shroud è un grande fan di Arc Raiders, un gioco che abbiamo elogiato anche qui su Gamereactor (leggi la recensione qui). Così, quando sono state presentate le nomination di quest'anno per i Game Awards, e Arc Raiders è stato appena menzionato, Shroud si è chiaramente arrabbiato su Steam e ha criticato l'evento, dicendo:

"Ancora una volta, un altro anno, un altro anno truccato. È pazzesco."

Poi, quando Donkey Kong Bananza è diventato uno dei giochi nominati come Gioco dell'Anno, Shroud ha perso completamente la testa:

"Chi sta interpretando Donkey Kong Bananza? Nessuno sta giocando a Donkey Kong Bananza. Nessuno. È pazzesco."

Shroud sosteneva che il mondo semplicemente "non è pronto" per esperienze di gioco guidate dall'IA, e suggeriva seriamente che la giuria è composta da un gruppo di codardi, che chiaramente nominano solo quelle che considerano scommesse sicure. Quando Arc Raiders almeno ha ricevuto una nomination in un'altra categoria, ha sentito che è stato un piccolo conforto, ma l'impressione generale di Shroud era chiara.

Ovviamente, non c'è assolutamente alcuna base per la sua affermazione e che lo show sia in qualche modo truccato sia solo una semplice cospirazione da cappello di stagnola. Soprattutto considerando che è composto sia da giornalisti di videogiochi che da figure del settore. Molto probabilmente, è solo molto deluso che il suo gioco preferito non abbia ricevuto il riconoscimento che pensava meritasse.

Pensi che Arc Raiders avrebbe dovuto essere tra i candidati al Gioco dell'Anno?