Shroud si unisce a Jacksepticeye e Khaby Lame in 007 First Light

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IO Interactive ha ricevuto molte critiche per la sua decisione di includere influencer in 007 First Light, con molti feedback riguardanti la scelta di includere il TikToker Khaby Lame nel titolo action-adventure.

Ma si scopre che Lame è solo un individuo che appare in 007 First Light, dato che sia Jacksepticeye che Shroud hanno anche ruoli nel gioco, in particolare nel livello dei club londinesi del titolo, con Jacksepticeye che fa di dipendente del club e Shroud come ospite elegante e elegante.

Con queste rivelazioni in mente, la grande domanda è quanti altri influencer IO Interactive ha scelto per apparizioni cameo in 007 First Light. Hai notato qualche personaggio che ti sembra familiare?