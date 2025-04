Shuhei Yoshida dice Clair Obscur: Expedition 33 "ispirerà altri sviluppatori"

HQ

Dopo 31 anni in Sony, tra cui diversi ruoli esecutivi di PlayStation, il veterano e leggenda - Shuhei Yoshida - ha lasciato l'azienda all'inizio di quest'anno per perseguire altri interessi. Fortunatamente, è ancora coinvolto nel settore in vari modi e appare spesso nelle interviste.

Quando ha visitato il podcast Easy Allies durante il fine settimana, ha colto l'occasione per parlare dell'imminente francese Clair Obscur: Expedition 33, che si basa sulla stessa premessa di un gioco di ruolo giapponese. Ed è rimasto molto colpito da ciò che il team aveva realizzato:

"Il gioco è bellissimo e ha una storia principale di 30 ore con ulteriori 30 ore di missioni secondarie, ma realizzate da un team di 30 persone. Incredibilmente produttivo rispetto a tutti questi sviluppatori di giochi di ruolo AAA.

Questo gioco ispirerà altri sviluppatori o editori".

Clair Obscur: Expedition 33 è il titolo di debutto di Sandfall Interactive, e ha ricevuto molta attenzione per il suo design straordinariamente bello con un'interpretazione fantasy di La Belle Époque France. Uscirà il 24 aprile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X ed è incluso in Game Pass. Ovviamente faremo una recensione.