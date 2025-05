Shuhei Yoshida dice di aver salvato Gran Turismo e di averlo aiutato a diventare un fenomeno globale

HQ

Dopo 31 anni, il veterano di PlayStation Shuhei Yoshida ha annunciato che avrebbe lasciato Sony. Il 15 gennaio ha fatto il suo ultimo giorno di lavoro e da allora è apparso in numerosi podcast, dandoci le sue opinioni sul suo periodo in Sony e nell'industria dei giochi in generale.

Di recente, è apparso su PlayStation Inside, dove gli è stato chiesto se c'era qualcosa di cui fosse particolarmente orgoglioso della sua lunga carriera, ma di cui non ci aveva parlato. E lo ha fatto, portando a una storia piuttosto inaspettata su come ha contribuito al successo di Gran Turismo.

Il gioco originale è stato commercializzato, come ricorderete, come un "vero simulatore di guida", e a quanto pare doveva essere proprio questo. Il problema è che è stato davvero difficile da giocare, come ha detto Yoshida al creatore della serie Kazunori Yamauchi:

"Durante lo sviluppo, Kazunori Yamauchi mi ha mostrato un prototipo di Gran Turismo e io sono stato tra i primi a giocarci. E a dire il vero, era davvero serio quando parlava di simulazione! Era estremamente avanzato, forse troppo.

Ma all'inizio Kazunori Yamauchi non ha preso per oro colato il mio feedback, quindi ha riunito una trentina di consumatori per testare il gioco. E proprio come mi aspettavo, sono tutti crollati senza eccezioni alla prima curva, perché il gameplay era così difficile".

Questo fece ammettere a Yamauchi che Yoshida aveva ragione. Gran Turismo è diventato più giocabile e un successo senza precedenti che vive ancora oggi:

"Ero in fondo alla stanza con Kazunori Yamauchi, a quel punto si è girato verso di me e mi ha detto che avevo ragione, ed è stato allora che ha arrotondato le cose e ha attenuato un po' l'aspetto della pura simulazione per far uscire il Gran Turismo che conosci oggi su PS1. In un certo senso, mi piace pensare di aver in parte salvato il destino di Gran Turismo e di aver avuto un piccolo ruolo nel suo successo".

Un bel aneddoto, non credete?