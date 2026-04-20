Shuhei Yoshida dice di essere stato retrocesso dal capo della PlayStation perché non voleva seguire ordini "ridicoli"

HQ

È arrivata come una bomba nel novembre 2024, quando il veterano della PlayStation Shuhei Yoshida ha improvvisamente annunciato che avrebbe lasciato Sony dopo 31 anni. All'epoca era responsabile delle PlayStation Indies, ma in precedenza aveva ricoperto il ruolo di Presidente di SIE Worldwide Studios. Sembrava, quindi, che avesse fatto un passo in basso nella carriera piuttosto che salire di qualità, poiché molti avevano precedentemente creduto che sarebbe diventato capo dell'intera divisione PlayStation invece di Jim Ryan nel 2019.

Ovviamente non è successo e Yoshida ha detto in un'intervista a Game File l'anno scorso che credeva fosse dovuto al suo amore per i giochi e che non era principalmente un uomo d'affari:

"Probabilmente perché non si fidavano di me per prendere le migliori decisioni di business... Ho sempre voluto fare qualcosa di interessante, sai, qualcosa di nuovo o innovativo e mai fatto prima, che potesse diventare la grande cosa in futuro, [quel genere] di cose.

"Invece, Sony preferiva le persone con mentalità di business, disse all'epoca, ragionando che "Kaz [Hirai], Andrew [House], Jim Ryan, tutti uomini d'affari, giusto? Quindi deve esserci un motivo per questo."

La settimana scorsa, Shuhei Yoshida è apparso all'evento australiano di videogiochi ALT: GAMES, dove ha raccontato (tramite TWIV) di più su cosa è successo dietro le quinte quando è stato retrocesso a PlayStation, su ordine di Jim Ryan:

"Ho aiutato Santa Monica a realizzare God of War, Naughty Dog a realizzare Uncharted e The Last of Us, e Sucker Punch a realizzare il bellissimo Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima è stato uno degli ultimi giochi su cui ho lavorato come presidente di Worldwide Studios.

"Ma nel 2019, dopo 11 anni a guidare lo sviluppo first-party, sono stato licenziato dal ruolo."

Yoshida ha già detto che gli era stato dato un ultimatum: o essere licenziato o diventare capo dei giochi indie, ma ora spiega cosa ritiene abbia portato a questo e dice che, tra le altre cose, si è rifiutato di seguire gli ordini "ridicoli" di Ryan:

"Jim Ryan voleva rimuovermi dal first-party perché non lo ascoltavo. Mi ha chiesto di fare cose ridicole, e io ho detto 'No.' "

Jim Ryan è stato un capo controverso e, tra i giocatori, spesso messo in discussione (tra il 2019 e il 2024) che, tra le altre cose, ha lanciato la massiccia iniziativa di servizi live di Sony, in cui praticamente tutti i giochi sono stati falliti o chiusi. Questo ha naturalmente portato a costi assolutamente enormi, mentre Sony ha rilasciato meno giochi single-player perché le risorse sono state dirottate in altri settori, cosa che ancora oggi sentiamo e probabilmente continueremo a sentire per molti anni a venire.

Non sapremo mai come sarebbe stata la divisione PlayStation sotto la guida di Yoshida, ma possiamo comunque sospettare che sarebbe stata radicalmente diversa. Oggi, però, Yoshida sembra soddisfatto e conclude dicendo:

"Negli ultimi cinque anni ho aiutato editori e sviluppatori indie a Sony, quindi sento di continuare a fare lo stesso tipo di cose, ma ora sono freelance.

"Sono libero di apparire in qualsiasi podcast. Ora posso parlare di Nintendo, Xbox, Steam. E posso vedere come Nintendo e Xbox supportano gli indie. Quindi è davvero, molto bello."

Cosa pensi della leadership di Jim Ryan e pensi che Shuhei Yoshida sarebbe stata un'alternativa migliore?