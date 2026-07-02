Shuhei Yoshida offre una recensione brutalmente onesta della Steam Machine: "Difficile da raccomandare alle persone"

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Sei uno dei fortunati ad aver ottenuto un invito al pre-ordine per la Steam Machine? Se sì, potresti voler rimandare l'acquisto effettivo di uno dei dispositivi, o magari cancellare qualsiasi preordine, almeno se il feedback dell'ex veterano Sony Shuhei Yoshida è importante per te.

Parlando sui social media, l'ex presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios ha condiviso alcune riflessioni dopo aver potuto testare l'ultima innovazione hardware di Valve, e non è affatto impressionato.

Yoshida osserva semplicemente che la "performance 3D è semplicemente... meh," e che il sistema consiglia una risoluzione 1080p, che Yoshida critica chiedendo "torno ai tempi della PS4?" Oltre a questo, spiega che i tempi di avvio dei giochi sono "lìoong" e che il prezzo è semplicemente "poco amichevole".

Nota che ci sono alcune "funzioni da spicco" come l'opzione di avvio su Steam Controller, l'interfaccia di sistema "facile da usare ", la placca facciale modificabile e i video di avvio casuali.

Ma nessuna di queste caratteristiche positive è sufficiente a impedire a Yoshida di concludere con una nota finale piuttosto brutale: "Difficile da raccomandare alle persone se non per la ricerca."

Quindi forse Valve non ha un vincitore tra le mani con la Steam Machine? In ogni caso, vale la pena ricordare che queste sono solo le opinioni di una persona sul dispositivo e la corte dell'opinione pubblica non si aprirà finché i fan non avranno avuto abbastanza tempo con la Steam Machine, ora che ha iniziato a essere spedita in tutto il mondo.