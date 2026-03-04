È sempre entusiasmante quando un produttore serio decide di progettare un prodotto più orientato al consumatore. Beyerdynamic è in questa missione da alcuni anni, e ora Shure sta seguendo l'esempio. Sì, hanno già prodotto prodotti più accessibili in passato, ma non c'è nulla di così 'borghese' come un microfono da gaming, ed è proprio questo che ha creato il leggendario produttore di microfoni.

Si chiama MV6, e prima di tutto, è un hardware piuttosto interessante. Shure sa chiaramente quali materiali usare e dove, e tutto ciò che tocchi e usi quotidianamente sembra alluminio. È anche nero opaco con accenti verde neon piuttosto attraenti, e il MV6 riesce quindi a trovare un equilibrio tra giocosa e professionale - quindi, nessuna nota.

Più nello specifico, è un microfono a capsula cardioide, il che significa che registra in uno schema semi-stretto che, sia dal lato hardware che tramite software, esclude il rumore di fondo e si concentra sulla voce di una persona. È plug-and-play, il che significa che non è necessario un DAC o un'altra interfaccia XLR; basta collegarlo con USB-C. La risoluzione è di 16/24 bit tra 50Hz e 15KHz con un SPL massimo di 128dB, che è piuttosto rispettabile.

Misteriosamente, non c'è alcun movimento fisico di scorrimento sul microfono stesso, cosa decisamente strana di mancanza dato che devi usare l'ottima app MOTIV Mix di Shure. Inoltre, non è possibile effettuare alcuna regolazione dell'altezza sul supporto incluso.

Annuncio pubblicitario:

A parte questo, sono praticamente buone notizie dall'inizio alla fine. Prima di tutto, le registrazioni sono nitide, profonde e chiaramente supportate dal DSP integrato di Shure, che funziona davvero per rimuovere il rumore da una tastiera meccanica in sottofondo, tra le altre cose. Sì, gran parte di questo è software, come la "Modalità Auto Livellare", che elimina la necessità di regolare costantemente il guadagno, poiché ciò avviene automaticamente in base a rumore e voce, ma esiste anche il "Digital Popper Stopper", che funziona molto direttamente con i suoni P, S e B per garantire che questi non attraversino il parabrezza integrato creando picchi.

Di norma, questi produttori sono preoccupati di trovare un equilibrio tra hardware buono, solido e affidabile e soluzioni software potenti, ed è chiaro che Shure lavora più duramente in quest'ultima categoria. Detto ciò, qui non c'è nulla che debba essere aggiustato, acceso o mantenuto. Funziona automaticamente quando l'MV6 è collegato al computer, e l'effetto è immediato e notevole. Come si dice, "non si può discutere con i risultati".

Il MV6 costa meno degli altri microfoni da gaming Shure, costa circa £130, e la prima cosa che si nota è il controllo diretto e analogico tramite pulsanti integrati e rotella. Ma come strumento automatico che acquisti per tenere riunioni, trasmettere in streaming semi-professionalmente su Twitch o semplicemente per parlare più chiaramente con gli amici, questo è uno dei migliori microfoni automatici che abbiamo visto.

Annuncio pubblicitario: