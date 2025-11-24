Si afferma che Xbox potrebbe aumentare di nuovo i prezzi dell'hardware a breve

HQ

Abbiamo visto la Xbox salire parecchio di prezzo negli ultimi anni. Insieme all'aumento dell'Xbox Game Pass, stiamo anche vedendo che acquistare una Xbox diventa più costoso. Microsoft ha citato in passato il mercato finanziario globale come motivo per aumentare le console Xbox Series di circa 50 dollari, ma ora potrebbe esserci un altro motivo per cui i prezzi delle console sono aumentati.

Come sottolineato dallo YouTuber e leaker Moore Law is Dead (tramite TheGamePost), il mondo sta affrontando una sorta di crisi della RAM in questo momento, con OpenAI che cerca di acquisire circa il 40% della produzione totale di DRAM mondiale. Questo ha portato a un acquisto di RAM in panico, e molti prezzi sono già aumentati.

Secondo le fonti del leaker, secondo quanto riportato, la carenza di RAM influenzerà Xbox "molto presto ". La legge di Moore sostiene che Microsoft non abbia previsto le carenze e che avranno un impatto "prima o poi."

In un momento in cui Xbox e hardware non sono già la migliore coppia, sembra che le cose possano diventare più difficili per Microsoft nel tentativo di vendere console Xbox Series X/S ai giocatori. La PS5, invece, dovrebbe essere abbastanza sicura, secondo Moore's Law is Dead, dato che Sony ha pensato in anticipo e ha acquistato abbastanza DRAM da mantenerli a galla per mesi.