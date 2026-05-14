Si apre il processo elettorale del Real Madrid e l'unico rivale di Florentino Pérez chiede più tempo

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Il Real Madrid ha ufficialmente aperto il processo elettorale, dopo che il presidente Florentino Pérez ha annunciato martedì che, invece di dimettersi, il club terrà nuove elezioni. Pérez, 79 anni, è presidente dal 2006 e ha vinto tutte e cinque le elezioni dal 2009 senza opposizione. Ora, ogni potenziale candidato ha solo nove giorni per preparare e presentare la propria candidatura: il periodo di presentazione è aperto dal 14 al 23 maggio.

Al momento, l'unico altro potenziale candidato che soddisfa i requisiti (inclusi essere membro del Real Madrid da oltre 20 anni e l'accessibilità di garanzie equivalenti al 15% del budget del club, almeno 150 milioni di euro su un budget stimato di oltre 1 miliardo) è l'imprenditore trentasettenne Enrique Riquelme, proprietario di una società di energie rinnovabili con sede in Messico che ha già tentato di candidarsi alla presidenza nel 2021.

La sera prima dell'apertura del processo elettorale, Riquelme inviò una lettera aperta a Florentino Pérez chiedendo più tempo per preparare la sua candidatura. Riquelme chiede un processo elettorale "trasparente", con più tempo per dibattere con calma il futuro del club e maggiori garanzie di partecipazione per i membri del club bianco.

La prima reazione di Pérez, in un'intervista con LaSexta mercoledì sera, non era aperta all'idea. "Un ritardo? Quando furono indette le elezioni nell'anno 2000, non chiesi più tempo. Mi sono candidato e ho vinto", ha detto Pérez riguardo alle sue prime elezioni vinte. Si dimise nel 2006 dopo scarsi risultati sportivi, ma tornò alla presidenza nel 2009.