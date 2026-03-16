Si apre il processo in appello Sarkozy sul caso di finanziamento della campagna elettorale in Libia

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Nicolas Sarkozy è comparso in tribunale lunedì mentre iniziava il suo ricorso contro una condanna per cospirazione criminale legata al presunto finanziamento delle campagne elettorali libbiche durante la sua corsa presidenziale del 2007.

L'ex leader, che ha ricoperto la carica di presidente della Francia dal 2007 al 2012, è stato condannato lo scorso anno a cinque anni di carcere, scontando brevemente una pena al carcere di La Santé prima di essere rilasciato sotto supervisione giudiziaria.

I pubblici ministeri affermano che Sarkozy ha permesso ai suoi collaboratori stretti di cercare finanziamenti dal governo dell'ex leader libico Muammar Gheddafi. Sarkozy nega qualsiasi illecito e ha da tempo respinto le accuse secondo cui la sua campagna avrebbe accettato soldi dalla Libia.