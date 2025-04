Si costituisce l'uomo che ha lanciato una bottiglia al campione della Parigi-Roubaix Mathieu van der Poel: "questo è tentato omicidio colposo"

HQ

Mathieu Van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix per la terza volta consecutiva. L'olandese, sette volte campione del mondo di ciclocross, ha avuto una dura lotta con il campione del mondo Tadej Pogačar, che ha preso parte per la prima volta alla gara Monumento, considerata una delle gare più dure di questo sport. Van der Poel ha concluso la gara di 259,2 km -di cui 55,3 di pavé- in 5 ore, 31 secondi, 27 millisecondi. Il ciclista danese Mads Pedersen ha conquistato il terzo posto.

A soli 33 km dalla fine, Van der Poel è stato colpito da una borraccia lanciata da uno spettatore. Il momento è stato catturato dalle telecamere e non è passato inosservato ai telespettatori, che non riuscivano a credere che fosse successo qualcosa di così irresponsabile e pericoloso per Mathieu e per tutti gli spettatori. Van der Poel ha detto che gli ha fatto male, perché la bottiglia era piena e avrebbe potuto rompere il suo rumore.

"Spero che trovino l'autore del reato. Penso che dovrebbe essere perseguito, dato che si è trattato di un tentato omicidio colposo. Mi ha colpito dritto in faccia", ha detto il ciclista.

Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad (via RTVE), l'autore si è costituito. Il giornale mostra un'angolazione diversa, in cui possiamo vedere più chiaramente come la bottiglia colpisce la sua guancia e poi rimbalza. Un'angolazione leggermente diversa avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Un procuratore delle Fiandre occidentali ha detto che l'uomo si è denunciato alla polizia, la sua identità non è stata rivelata, ma dice di essere molto dispiaciuto per il suo atto e "molto vergognoso di quello che ha fatto d'impulso domenica". Un gruppo di tifosi fiamminghi presumibilmente imparentato con l'uomo ha preso le distanze da se stesso e dalle sue azioni.