Si dice che Aaron Pierre assumerà il ruolo del prossimo James Bond

HQ

È in corso un intenso lavoro per trovare il prossimo James Bond. Questo arriva dopo che Amazon ha acquistato MGM Studios per circa 8,5 miliardi di dollari, seguito dalla spesa di un altro miliardo circa per acquisire il controllo creativo sul franchise di 007. In altre parole, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli sono fuori dai giochi, e i due nuovi produttori a caccia di talenti sono Amy Pascal e David Heyman, che hanno formalmente preso le redini delBond prossimo film.

Le voci e le speculazioni sono diffuse e, secondo l'insider Daniel Richtman, la star diRebel Ridge Aaron Pierre è ora uno dei candidati più caldi. Il suo curriculum è piuttosto impressionante, va detto, con ruoli tra cui Dev-Em in Krypton, Caesar in The Underground Railroad, Malcolm X in Genius e la voce di Mufasa in Mufasa: The Lion King.

Quindi probabilmente è solo questione di tempo prima di ricevere un annuncio ufficiale, poiché è improbabile che Amazon voglia trascinare il processo troppo a lungo visti gli investimenti che sono stati fatti. I due grandi pezzi del puzzle che rimangono sono l'attore e il regista, prima che possano finalmente iniziare a reinventare l'universo di Bond.

Cosa ne pensi, Aaron Pierre è un candidato adatto per il ruolo di Bond ?