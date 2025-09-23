Si dice che Brainiac sia il cattivo principale in Man of Tomorrow di James Gunn

Dopo il successo di Superman, Gunn ha ora gli occhi puntati sul prossimo film, confermato come l'uomo di domani. Tuttavia, non sarà un sequel diretto, ma piuttosto il passo successivo di quella che viene chiamata la "Saga di Superman", con Lex Luthor nella sua iconica armatura da battaglia verde e viola. James Gunn ha recentemente condiviso un'immagine sui social media della seconda bozza della sceneggiatura, che molti fan credono prenda in giro l'apparizione del classico cattivo Brainiac come antagonista principale del film.

Questo potrebbe significare che Superman dovrà effettivamente allearsi con Lex Luthor per sconfiggere Brainiac e l'enorme minaccia che rappresenta? Tutto è possibile, e segnerebbe la prima volta che l'alieno iper-intelligente di Colu si presenta al fianco dell'Uomo d'Acciaio in un film live-action.

Cosa ne pensi di Brainiac come il prossimo grande cattivo di Superman? Buona scelta?