Si dice che ci siano altri progetti varianti di Spider-Verse in lavorazione

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Quando Spider-Man: Into the Spider-Verse è arrivato nel 2018, ha offerto un'avventura animata che ha lasciato a bocca aperta molti e ha presentato una miriade di varianti del Spider-Folk che sono rapidamente diventate amate agli occhi dei fan. Fino a questo momento è stato avanzato poco nell'ampliare le storie di questi personaggi secondari, ma presto cambierà in modo significativo, dato che Spider-Noir debutterà su Prime Video a fine maggio.

Questa è una serie basata sul personaggio di Ben Reilly, lo stesso Spider-Noir personaggio introdotto in Into the Spider-Verse. Anche se ci si aspetta che questa serie presenti una versione diversa da quella animata, è una prova solida che Sony e Marvel vedono un universo in cui altri Spider-Folk possono prosperare e portare avanti i propri progetti.

E apparentemente Spider-Noir è solo il primo di molti. Lo diciamo perché il co-showrunner di Spider-Noir, Oren Uziel, ha parlato con SFX Magazine (grazie, GamesRadar+) per affermare che ci sono altri progetti variant di Spider-Verse in lavorazione.

"Sono concentrato su Spider-Noir, ma so che ce ne sono altri in lavorazione. Ho parlato un po' con le persone che ci lavorano e penso che siano molto entusiasmanti. Stanno seguendo un po' quella stessa formula [di Spider-Noir ], la stessa idea di prendere un genere e elevarlo inserendo una variante Spider. Apre un mondo completamente nuovo, ed è semplicemente un'opportunità estremamente entusiasmante."

Non è chiaro quali saranno, ma non c'è dubbio che molti vorrebbero vedere Spider-Gwen vivere la sua avventura, o forse anche Spider-Punk, portare l'azione per le strade della Grande Fumata, la vecchia e allegra Londra.

Quale Spider-Person vorresti vedere avere un proprio progetto?